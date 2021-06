Geldquellen Gier Gefahren – Geldabschöpfung in Wirtschaft und Politik

Karl-Heinz Mantel beschäftigt sich in „Geldquellen Gier Gefahren“ mit den Problemen, die durch Geld und Gier entstehen.

Der Verfasser hat ursprünglich Geldquellen gesucht, sich damit beschäftigt, und dabei Gier und Gefahren gefunden. Geld kann man natürlich auf normale Weise verdienen, doch man kann auch erheblich mehr mit Hilfe unfairer ggf. illegaler Methoden „verdienen“. Verdeutlicht wird in dem Buch auch, dass 10% der „Oberen“ 60% des Vermögens in Deutschland besitzen. Die Angemessenheit in der „Lohntüte“ zwischen „Boni-Chefs“ und ihren Angestellten ist laut dem Autor schon lange verloren gegangen. Die erkannte Gier zeigt sich als maßloses Verlangen, die ungezügelte Begierde in sich birgt. Seit Beginn der Industrialisierung bis heute drohen Gefahren wie beispielsweise Klimaveränderungen, Vergrößerung des Ozonlochs, Zunahme der Luftverschmutzung, Veränderung des Stickstoffkreislaufs, Gefährdung von Menschen und Tieren. Allerdings ist in diesem neuen Buch nicht alles negativ, denn der Autor beschreibt auch Lösungen zu den bekannten Problemen.

Abschließend wird in „Geldquellen Gier Gefahren“ von Karl-Heinz Mantel erkannt, wie wertvoll besonnene Bescheidenheit im zwischenmenschlichen Verhalten sein kann und wie sich plötzlich Gelassenheit als auch Zufriedenheit ausbreiten. Der Autor wurde im Jahr 1926 geboren, war in der Verwaltung tätig, studierte während seiner Berufszeit Verwaltungsrecht, Betriebswirtschaft und Soziologie. Erst in seinem 69. Lebensjahr trat er in den Ruhestand und begann mit dem Schreiben. Bei tredition ist bisher auch sein anderes Buch „Bauer Ohles lebensnahe Erzählungen aus der Stammtischrunde“ erschienen.

„Geldquellen Gier Gefahren" von Karl-Heinz Mantel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27804-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

