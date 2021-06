Komm mit ins Land der Poesie – Philosophische Lyrik

Ursula Arndt nimmt die Leser in „Komm mit ins Land der Poesie“ auf eine poetische Reise mit.

Die Autorin fordert die Leser mit dem Titel ihres Buchs dazu auf, mit ihr auf eine Reise durch die Welt der Gedanken zu kommen. Gedanken lassen Bilder im Kopf entstehen und oft sind sie so stark mit Emotionen beladen, dass die Autorin sie in Form von Gedichten aufgeschrieben hat, weil laut ihr ein Gedicht mit seinen Metaphern und seiner lautmalerischen Sprache die Leser oftmals intensiver erreichen kann als die „normale“ Sprache. Es geht in diesem Buch auf eine anregende Reise durch die Natur, in die Welt der Liebe, des Alltäglichen und der Philosophie.

Durch Worte werden in der poetischen Sammlung „Komm mit ins Land der Poesie“ von Ursula Arndt gekonnt Stimmungen und Gefühle durch das Verwenden von Metaphern, von Symbolen und lautmalender Sprache erweckt. Poesie ist für die Autorin das Spiel mit der Phantasie, das Lauschen in die Tiefen der Seele, das Zuhören, wenn die Natur erzählt, aber auch die rasante Achterbahnfahrt der Gefühle. Sie bezeichnet ihre Gedichte als in Worte gekleidete Gedanken, welche die Leser die in die Tiefe führen, zum Nachdenken, manchmal zum Schmunzeln anregen und vor allem weg führen von der gedankenlosen Oberflächlichkeit der „Small-talk-Gesellschaft“.

„Komm mit ins Land der Poesie“ von Ursula Arndt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24305-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Amir und die Säbelzahnwurstkönigin – Eine tolle Erzählung über Nacktmulle Geldquellen Gier Gefahren – Geldabschöpfung in Wirtschaft und Politik