Die Seuche: geboren aus Angst und Gier – Kurzweiliger, spannender Roman

Ein Kloster stellt sich in Edeltraud-Inga Karrers „Die Seuche: geboren aus Angst und Gier“ als alles andere als eine christliche Oase heraus.

Der Urlaub, den Holger im Kloster verbringen will, wird zu einem schockierenden Erlebnis, denn es geht in dem Kloster alles andere als friedlich und christlich zu. Hier herrscht ein Abt, der einer satanischen Sekte angehört und Ritualmorde begeht. Holgers Bruder Gottfried, den er nicht kennt, ist auf der Suche nach seiner Kindheit. In einer Psychiatrischen Klinik treffen die Brüder aufeinander und decken die schrecklichen, traumatisierenden Geschehnisse auf. Wie dies alles mit dem satanischen Abt und den Ritualmorden verbunden ist, werden die Leser im Verlauf der Handlung selbst erkennen.

Die Leser werden durch die Handlung des Romans „Die Seuche: geboren aus Angst und Gier“ von Edeltraud-Inga Karrer immer wieder überrascht und werden viel Lesespaß haben. Die Autorin wurde im Dezember 1946 geboren und erlebte die „Dürrejahre“ Deutschlands. Sie träumte sich schon als kleines Kind gerne davon und begann schon bald damit, ihre fantasievollen Geschichten nieder zu schreiben. Sie liebt die deutsche Sprache, weil sie so deutlich und unmissverständlich ist. Auch Gott spielt in ihrem Leben eine wichtige Rolle und sie möchte auf ihre eigene Weise so viele Menschen wie möglich ermutigen.

„Die Seuche: geboren aus Angst und Gier“ von Edeltraud-Inga Karrer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30428-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

