Amir und die Säbelzahnwurstkönigin – Eine tolle Erzählung über Nacktmulle

Kinder lernen in Dorothee Bernhardts „Amir und die Säbelzahnwurstkönigin“ mehr über ein ganz besonderes Tier und ein fernes Land.

Wer in Somaliland lebt, der trifft hin und wieder auf eher seltsame Tiere. Aber als Amir auf dem Schulweg der sprechenden Säbelzahnwurstkönigin Mufti begegnet, kommt er aus dem Staunen nicht mehr heraus. Mufti ist nicht nur ungewöhnlich und selten hässlich, sie benimmt sich überhaupt nicht königlich. Kein Wunder, dass sie sich mit ihren Untertanen zerstritten hat und nun Amir begleiten will. Selbstverliebt, streitsüchtig und hochnäsig stellt sie kurzerhand Amirs Leben auf den Kopf. Dann kündigt auch noch sein bester Freund Sadiq an, das Dorf zu verlassen, seine freche Schwester Laila wirft mit Skorpionen und die Erwachsenen sollen von alldem nichts erfahren. Schon bald hat Amir genug und bringt die kleine Königin in ihr unterirdisches Reich Mulland zurück. Doch dann wird Mulland von seinen gefährlichsten Feinden bedroht und Amir muss mit seinen Freunden einschreiten.

Das farbenfrohe Buch „Amir und die Säbelzahnwurstkönigin“ von Dorothee Bernhardt ist die erste deutschsprachige Erzählung über Nacktmulle und wird bei neugierigen Lesern ab acht Jahren viel Gefallen finden. Das Buch ist auch eines der wenigen Bücher, dessen Handlung in der seit 30 Jahren unabhängigen und doch weitgehend unbekannten Republik Somaliland spielt. Die Leser finden in dem Buch auch eine hilfreiche Landkarte und verständliche Begriffserklärungen. Kinder, die noch mehr über die faszinierenden Tiere und Somaliland lernen möchten, können auch die Webseite www.dorotheebernhardt.de besuchen.

„Amir und die Säbelzahnwurstkönigin" von ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16754-4 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

