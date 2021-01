Reise in mein frühes Ich – Eine autobiografische Erzählung

Gotthart A. Eichhorn nimmt die Leser in „Reise in mein frühes Ich“ auf eine spannende Reise in die Vergangenheit ein.

Es sind die traumatisch erlebten Nachkriegsjahre seines Heranwachsens, aus denen der Erzähler dramatische Standbilder eines Lebensfilms offenbart, die tiefe Erschütterung, aber auch zärtliche Intimität erfahren lassen. Nicht nur ererbte Konventionen, auch diese schwarze Pädagogik, der noch „braune“ Rückstände anhaften, provozieren früh seinen Widerstand.

Fast Mittelpunkt dieser bedrückenden Lebensgeschichte zwischen Kindheit und Mannwerdung ist die schonungslose Erzählung einer frühreifen Liebe zu einem schönen, noch minderjährigen Mädchen – ein tabuloses Bild sexueller Umwälzungen jener Jahre.

Schließlich ist es sein leidenschaftlicher Aufbruch in die Medienwelt der „Sechziger“, mit dem Gotthart A. Eichhorn in „Reise in mein frühes Ich“ die Fotografie als seinen Weg entdeckt. Auch hier bleibt die Schönheit und Klarheit sein vorrangiges Ziel.

Das Buch ist jedoch kein nostalgischer Rückblick, sondern die kritische Bilanz einer Spurensuche. Es soll für die Leser ein spannender Zeitenspiegel sein, in dem so viel Wahrheit aufgehoben ist, um sie dazu zu inspirieren, selbst nach ihrer eignen Vergangenheit zu forschen.

„Reise in mein frühes Ich“ von Gotthart A. Eichhorn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19311-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

