Digitalismus + Covid -19 =? – Eine satirische Sichtweise mit Text und Karikatur

Horst-Josef Denzau wirft in „Digitalismus + Covid -19 =?“ einen zusätzlichen Blick auf reale Gegebenheiten.

Dieses neue Bilderbuch für Erwachsene und Jugendliche ist aus einer satirischen Sicht mit Karikaturen und Texten entstanden, die durch das reale aktuelle Geschehen bestätigt wird. Die konsumdressierte Gesellschaft präsentiert laut dem Autor mit ihrem Tun und Nichtverstehen, sowie fehlender Solidarität, lediglich das eigene Ich. Das ist aber nicht genug, denn plötzlich und unaufhaltsam gesellt sich neben dem Digitalismus seit letztem Jahr auch noch eine Pandemie dazu. Der Autor nahm dies als Anlass für eine Rückschau. Er erklärt, dass sich bereits Erich Fromm ausgiebig mit der Destruktivität der industriellen Gesellschaft befasst hat, aber dieser sich leider nicht mehr mit einer Analyse zum Digitalismus äußern konnte, denn auch diese Entwicklung weist Parallelen zu seinen Ausführungen auf. In den Augen von Horst-Josef Denzau hat sich die Digitalisierung, die eigentlich als Arbeitserleichterung gedacht war, zu einem Gesellschaftszwang mit negativen Auswirkungen entwickelt. Die Datenverwaltung mit einer totalen digitalen Vernetzung gestaltet sich anscheinend als allumfassende Zielsetzung des Lebens.

Daraus ergibt sich laut dem satirischen Buch „Digitalismus + Covid -19 =?“ von Horst-Josef Denzau eine Machtverteilung, die sich immer mehr in wenige Gewinner und viele Verlierer spaltet, die gerne volkswirtschaftlich lapidar als Verbraucher bezeichnet werden. Seltsame Verhaltensweisen, die in Text und Bild in diesem Buch satirisch aufgezeigt werden, durchdringen fast alle Lebensbereiche. Das kleine, aber feine Büchlein liefert den Lesern mit den Karikaturen und Texten sowohl Unterhaltung als auch Stoff zum Nachdenken und Diskutieren.

„Digitalismus + Covid -19 =?" von Horst-Josef Denzau ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19458-8 zu bestellen.

