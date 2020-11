Die Schöpfungsgeschichte in Text und Illustration – Das Urknäuel

Für Kindergarten- und Grundschulkinder

Mit ihrem Bilderbuch „Das Urknäuel – Gottes Liebe ist so wunderbar … bunt“ erzählt die Autorin Rabea Funk die Schöpfungsgeschichte für Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter. Eltern, Großeltern sowie Erzieher und Pädagogen schauen sich dieses Buch zusammen an, lesen vor, betrachten und erläutern die minimalistischen, aber ausdrucksstarken Bilder gemeinsam. In kurzen, einfachen Texten wird das Wesentliche über die christliche Sicht zur Entstehung der Welt vermittelt. Die thematische Idee zu diesem Kinderbuch kam Rabea Funk während einer Fortbildung in Kunsttherapie. Sie entdeckte, dass sich die kindliche Malentwicklung vom Urknäuel über den Urkreis zum Urkreuz entwickelt. Damit assoziierte sie sofort die christliche Schöpfungsgeschichte. Die Illustration zu ihren Texten überließ sie ihren beiden Kindern Josi und Noah.

Ein weißes Augenpaar auf schwarzem Grund: Das ist Gott, der am Anfang sehr alleine war. Deshalb erschuf er das Urknäuel, und aus dem Urknäuel die Erde mit Pflanzen, Tieren und Menschen. Und auf diese Erde sandte er seinen Sohn, damit auch Liebe auf die Erde kommt. Josi und Noah setzen diese Liebe plakativ gleich auf das Cover des Buches: ein großes rotes Herz. Ihre Illustrationen treffen den Kern, lassen jedoch den kindlichen Betrachtern und ihren mitlesenden Bezugspersonen reichlich Interpretationsfreiraum. So fällt es leicht, den Kindern auf nur 32 Seiten die Entstehung der Welt aus religiöser Sicht zu erklären.

Rabea Funk, 1988 in Bielefeld geboren, lebt mit ihrer Familie in der Umgebung von Herford in Ostwestfalen-Lippe. Sie ist Erzieherin mit Zusatzausbildung als Motopädin, das heißt sie behandelt motorische Störungen ganzheitlich unter Einbezug von Körper, Bewegung, Psyche und Umwelt. Dadurch hat sie Zugang zur Denkweise ihrer kleinen Leser und Betrachter, und der pädagogische Hintergrund verhilft ihr zu einer einfühlsamen und verständlichen Darstellung eines eigentlich schwierigen Sachverhaltes.

„Das Urknäuel“ ist Rabea Funks zweites pädagogisch geprägtes Bilderbuch nach „Scrulla – Ich kann anders!“

Rabea Funk: Das Urknäuel – Gottes Liebe ist so wunderbar … bunt

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR 2020

ISBN: 978-3-96074-310-1, Hardcover, 32 Seiten, 14,90 Euro

ISBN: 978-3960743507, Taschenbuch, 30 Seiten, 10,90 Euro

Das Buch ist über den gut sortierten Buchhandel, Amazon und den Verlag erhältlich

