Mein Herz, Mein Kompass – Eine wahre Geschichte über Courage, Hingabe und Vertrauen

Denise Yahrling erzählt in „Mein Herz, Mein Kompass“ vom Mut, den Blick nach innen zu wenden.

Denise glaubt, die Erfüllung, von der sie geträumt hat, im Außen gefunden zu haben. Dennoch toben in ihr stets innere Kämpfe: Gefühle, Sorgen und Ängste, die insbesondere mit ihrer chronischen Krankheit, Mukoviszidose, in Zusammenhang zu stehen scheinen, übermannen sie immer wieder. Um sich dem zu stellen, trifft sie eine folgenreiche Entscheidung: Sie reist allein nach Kolumbien, um zehn Tage bei einem Vipassana-Retreat in Stille meditierend den Blick nach innen zu wenden. Obwohl sie nicht weiß, was sie erwartet, folgt sie ihrem Herzen und nimmt die bisher größte Herausforderung ihres Lebens an. Was sich ihr dabei zeigt, stößt einen Prozess der Heilung an und schafft neue Klarheit für ihren weiteren Weg, um gehegte Träume in die Realität umzusetzen.

Das Buch „Mein Herz, Mein Kompass“ ist eine persönliche und berührende Geschichte, in der Denise Yahrling von ihren Erfahrungen und Erkenntnissen über Leben und Tod, Angst und Mut erzählt. Darin erfahren wir in einer unterhaltsamen Geschichte, wie man die Balance zwischen äußerer Erfüllung und innerer Zufriedenheit erlangen kann. Zwischen zum Träumen einladenden Beschreibungen finden die Leser auch eine besondere Tiefe, die zum Nachdenken anregt. Die Autorin nimmt die Leser auf die spannendste Reise, die man als Mensch unternehmen kann, mit, die Reise nach Innen.

„Mein Herz, Mein Kompass" von Denise Yahrling ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18345-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

