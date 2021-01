Geschichten aus dem Erdbeerwald – Kinderfreundliche Abenteuer mit Benni Eichhorn und seinen Freunden

Carolin Zöls bezaubert Jung und Alt mit den charmanten Erzählungen in „Geschichten aus dem Erdbeerwald“.

Der niedliche Charakter Benni Eichhorn lebt mit seiner Familie und seinen Freunden im farbenfrohen Erdbeerwald. Dort wird es nie langweilig. Benni erlebt zusammen mit seinen liebenswürdigen und lustigen Freunden Wanda Waldmaus, Fiete Fuchs, Ida Igel und vielen anderen verschiedene spannende und auch humorvolle Abenteuer. Bei seinen Erlebnissen lernt das kleine Eichhörnchen, dass Freundschaft, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft, Mut oder Toleranz wichtig sind, um im Leben zu bestehen. So geht es in der ersten Geschichte um einen leckeren Nusskuchen, der für den Besuch der Oma gebacken werden soll – aber natürlich geht dabei erstmal einiges schief. In einer anderen Geschichte erleben die Leser zusammen mit den Charakteren ein besonderes Picknick im Mondschein.

Das liebevoll gestaltete Buch „Geschichten aus dem Erdbeerwald“ von Carolin Zöls verspricht Kindern und Eltern Lesefreude und Spannung, vermittelt Werte und Hoffnung und zeigt, dass man nur zusammen stark ist. Durch die verschiedenen Charaktere in den Geschichten kann sich das Kind immer wieder mit den Tierkindern identifizieren und für sich selbst Positives lernen. Jede Seite liefert den Lesern bzw. Zuhörern nicht nur fantasievolle Unterhaltung, sondern auch viele farbenprächtige Illustrationen der kunterbunten Charaktere, die in diesem Buch zum Leben erwachen.

„Geschichten aus dem Erdbeerwald" von Carolin Zöls ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15495-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

