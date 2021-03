Ein Winter in Wicklow – Eine Erzählung

Die Leser folgen in Georg Grotes „Ein Winter in Wicklow“ einem Mann, der in den 90er Jahren nach Irland auswanderte.

Viel reisen können die Menschen wegen des Corona-Lockdowns seit einigen Monaten nicht, doch dank Büchern wie diesem von Georg Grote können Leser in die unterschiedlichsten Ecken der Welt reisen, ohne die eigene Couch verlassen zu müssen.

In dieser Geschichte begleiten sie den Protagonisten Michael Müller, der in den 1990er Jahren nach Irland auswandert und mitten in den Wicklow Mountains ein halbverfallenes Haus wieder bewohnbar machen will. Die Leser folgen ihm, als er versucht, sich ein neues Leben auf der Insel zu schaffen und sein altes in Deutschland hinter sich zu lassen. Doch ein dunkler Schatten verfolgt ihn und zwingt ihn, Position zu beziehen zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und einer erträumten Zukunft.

Die über 230 Seiten lange Erzählung „Ein Winter in Wicklow“ von Georg Grote zeigt den Lesern einige der Facetten des Lebens in Irland und lädt durch die Beschreibungen von verschiedenen Landschaften auch zum Träumen an. Georg Grote ist ein Historiker, der sich auf westeuropäische Zeitgeschichte mit den Schwerpunkten Nationalismus und Regionalismus spezialisiert hat. Seine Fachpublikationen umfassen deutsche, irische und Südtirolgeschichte.

„Ein Winter in Wicklow“ von Georg Grote ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24840-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

