Kommissar Brunner und Lilly – Skurriler und sinnlicher (Kriminal)Roman

Nach einem desaströsen Einstieg in den Beruf wird Jochen Rinners Protagonist in „Kommissar Brunner und Lilly“ in den Urlaub geschickt – doch auch da geht einiges schief.

Jonas Brunner war für viele Jahre ein normaler Hilfskellner mit Abitur, aber er entschied sich dann aus einigen Gründen für den Besuch der Polizeiakadamie. Der erfolgreiche Abschluss war jedoch keine Garantie für ein besseres Leben, denn nach seinem Einstieg in den neuen Beruf war sein Leben nicht viel besser als vorher: Er ist der Assistent vom Chef und das Mädchen für alles – und das schon seit sieben Jahren. Das alles, weil die ersten Wochen des Berufseinstiegs einfach ein Desaster waren und ihn ihn seither wie eine Endlosschleife verfolgen. Doch wendet sich sein Glück nun endlich? Die Leser folgen ihm, als er unterwegs ist, um Kollegen eines entlegenen Polizeireviers bei der Bergung einer Leiche zu helfen. Der Tote entpuppt sich als einsamer, namenloser Pilzsucher, der ausgerutscht und eine Felswand hinabgestürzt ist.

Ein Mordfall ist das also nicht. Der Protagonist wird in „Kommissar Brunner und Lilly“ von Jochen Rinner also von seinem Chef in einen längst überfälligen Urlaub geschickt, doch dann wird alles anders. Und da ist noch Lilly, seine Frau, die mitten in diese Urlaubsturbulenzen gerät. Muss der bisher eher vom Pech verfolgte Kommissar endlich seinen ersten echten Fall lösen? Was auf den Seiten des Romans geschieht wird die Leser auf jeden Fall unterhalten – mal ist die Handlung spannend, mal ein wenig skurril, aber auch mal sinnlich und vor allem unterhaltsam.

„Kommissar Brunner und Lilly" von Jochen Rinner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32018-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

