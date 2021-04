ausgeSPACKT! – Humorvoller Roman

Thorsten Haker erzählt in „ausgeSPACKT!“ eine erfrischende Geschichte über einen Neustart mit Hindernissen

Nach einer folgenschweren Fehlentscheidung sitzt Bertram mehr oder weniger aus heiterem Himmel auf der Straße. Denn seine Frau Kristina hat die peinlichen Aktionen ihres Mannes gegen eine abstumpfende Gesellschaft gründlich satt. Sie setzt ihn vor die Tür. Vorübergehend kommt er bei seinem Freund Paul unter. Er fühlt sich missverstanden. Er ist kampfbereit und nimmt die Herausforderung an. Für Kristina gelobt er, ein besserer Mensch zu werden. Doch wie lange wird dieser Plan aufgehen, der ihm so sehr gegen das eigene Naturell geht? Und ist besser wirklich besser, solange noch offene Rechnungen im Spiel sind? Seine neuen Mitbewohner haben ihre ganz eigenen, skurrilen Absichten mit dem Neuzugang. Mit aller Macht will Bertram dem Reiz widerstehen, in alte Gewohnheiten zurückzufallen, bis es Kristina selbst ist, die ihn ein weiteres Mal aus der Bahn wirft.

Doch Bertram, der Protagonist des unterhaltsamen Romans „ausgeSPACKT!“ von Thorsten Haker, ist ein selbst ernannter Entspacker: Er packt das Problem an und gestaltet sich seine Welt ein Stück erträglicher. Das egoistische Verhalten der Menschen in ihrer ganzen Oberflächlichkeit lässt ihm schließlich keine Wahl. Das Buch liefert den Lesern eine erfrischende Geschichte über Freundschaft, Gerechtigkeit, enttäuschte Liebe und Hoffnung, garniert mit einem unterhaltsamen Schlagabtausch zwischen unverbesserlichem Gutmenschentum und debilen Dummschwätzern.

„ausgeSPACKT!" von Thorsten Haker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07095-0 zu bestellen.

