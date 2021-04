Soooo wach – Zufällige Guten-Tag-Geschichten

Ein Zebra und ein Scotch Terrier erleben in Kordula Meisters „Soooo wach“ mit vier quirligen Geschwistern aufregende Abenteuer.

Das Zebra, das die Leser bereits in den „Zufälligen Gute-Nacht-Geschichten“ kennen gelernt haben, kehrt in dieser neuen Geschichten-Sammlung zur Freude der Leser zurück. Die Geschwister Dax, Klax (die eigentlich Klara heißt) Fax und Maxi sind zu Beginn des Buchs noch recht betrübt, denn immerhin ist das Zebra am Ende des vorherigen Buchs in die Heimat zurück gekehrt. Sie vermissen es. Doch zu ihrer großen Freude ist es nun wieder da! Allerdings ist das nicht ganz problemlos, denn wo das Streifentier früher pausenlos gepennt hat, ist es jetzt ununterbrochen wach, was zu schlaflosen Nächten führt. Außerdem quatscht es gern dazwischen und möchte am liebsten bei allen Abenteuern der Kinder dabei sein.

Dazu kommt noch, dass Fax in dem Kinderbuch „Soooo wach“ von Kordula Meister auch noch ein kleines Hündchen aus Schottland mitgebracht hat. An Abwechslung und ungewöhnlichen Abenteuern mangelt es also auch im zweiten Band rund um das Leben der Geschwister mit einem Zebra nicht. Die Abenteuer sind spannend, aber nicht auf eine Weise, die Kinder vom Einschlafen abhalten würde. Dieses Buch eignet sich perfekt, um Kindern, die nicht gerne ins Bett gehen, die Zeit vorm Einschlafen attraktiver zu machen.

„Soooo wach" von Kordula Meister ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23957-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

