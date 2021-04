Die Lämmer und ihre Schlächter – Eine völlig belämmerte Geschichte

Peter Lemar erzählt in „Die Lämmer und ihre Schlächter“ die Geschichte einer Welt, die langsam aber sicher wegen Gier und Geld in einen tiefen Abgrund rutscht.

Die Geschichte spielt sich in einer wahrhaft belämmerten Welt ab. Es ist eine eine Welt voller Lämmer, die einfach nur ein glückliches und zufriedenes Leben führen möchten. Dies war auch kein Problem, bis die Lämmer auf die Idee kamen Dinge gegen andere Dinge zu tauschen. Eines Tages erfinden sie ein universelles Tauschmittel, um die Tauschgeschäfte einfacher zu machen, doch damit beginnen die Probleme. Auf einmal wurde das Ansammeln von Reichtum ein Lebensziel und Lämmer waren nicht mehr gleich. Darüber hinaus hören die Lämmer auch nicht auf ihre innere Stimme, sondern nur auf den Verstand. Deswegen vertrauen sie den Leitlämmern und glauben den Elitelämmern, die nur das Beste wollen: ihr Geld, ihre Energie und ihre Seelen! Sie werden in der neuen Ordnung bestimmt nichts vermissen. Denn niemand vermisst etwas, was er nie besaß.

Die Welt der Lämmer verwandelt sich in der Erzählung „Die Lämmer und ihre Schlächter“ von Peter Lemar in eine Welt, die der Welt der Menschheit sehr ähnlich ist. Der Autor zeigt dadurch Probleme mit der heutigen Gesellschaft auf. Die Welt der Lämmer wird zu einer Welt der Technik, in der es anscheinend nur noch Mitläufer gibt, denen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Ist das jedoch wirklich das Schlaraffenland, von dem schon immer erzählt wird? Doch am Ende wartet auf die Lämmer eine Katastrophe.

„Die Lämmer und ihre Schlächter" von Peter Lemar ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23870-1 zu bestellen.

