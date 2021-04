Erfolgreiche Unternehmer – Das Motivationsbuch – Die besten 50 Tools inkl. Vorlagen

Mit nur zwei Minuten pro Tag will Martina Peukert den Lesern von „Erfolgreiche Unternehmer – Das Motivationsbuch“ dabei helfen, ihr Geschäftsleben positiv umzustellen.

Wer als Unternehmer (noch) nicht den erträumten Erfolg erreicht hat, der denkt oft, dass er jede Menge Zeit investieren muss, um an seinen Zielen anzukommen. Oft wird deswegen alles aufgeschoben und erst gar nicht mit möglichen Verbesserungen angefangen. Dieses neue Buch zeigt jedoch, dass jeder Unternehmer, der pro Tag nur zwei Minuten freie Zeit finden kann, sein Leben verändern kann. Dieses Buch gibt Unternehmen die nötigen Tools an die Hand, um erfolgreich(er) zu werden. Die Leser werden mit Überraschung feststellen, dass es oft die kleinen Dinge sind, die einen riesigen Unterschied machen können – aber die oft ignoriert werden, weil die meisten Menschen annehmen, dass kleine Dinge unwichtig sind. Das Gegenteil ist der Fall! Die Autorin zeigt den Lesern zudem auch, warum sie darauf achten sollten, was ihnen im Leben Freude bereitet, wenn sie wahren Erfolg finden möchten.

Das Buch „Erfolgreiche Unternehmer – Das Motivationsbuch“ richtet sich an Selbständige, Unternehmer und Coaches und wurde von Martina Peukert, einer der erfolgreichsten Unternehmerinnen Deutschlands, geschrieben. Die Leser nutzen durch diesen Ratgeber das bewährte und erprobte Wissen von Martina Peukert und vermeiden dadurch die häufigsten Fehler, die den durchschnittlichen Unternehmer zum Scheitern bringen. Durch praxisnahe Beispiele, vermittelt das Buch den Lesern, wie sie als Unternehmer Krisenzeiten überstehen und neue Wege zum Erfolg beschreiten.

„Erfolgreiche Unternehmer – Das Motivationsbuch“ von Martina Peukert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27188-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

