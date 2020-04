Motivationsbuch THE KEY

Im Motivationsloch gefangen? Motivationscoach und Keynote Speaker Chris Ley erklärt, wie du aus der Krise in die Umsetzung kommst.

Schwierigkeiten, morgens aus dem Bett zu kommen? Keine Lust Freunde zu treffen? Alles ist anstrengend, es fehlt an Perspektive? All das sind ernste Anzeichen, dass du im Motivationsloch festsitzt. In seinem neusten Buch THE KEY erklärt Motivationstrainer Chris Ley, welche Faktoren ins Motivationsloch führen und mit wechen Methoden und Strategien die Krise in eine gute Erfahrung umgewandelt werden kann.

THE KEY wurde am 14.04.2020 veröffentlicht und hilft dem Leser, Klarheit im Leben zu entwickeln, sich selbst besser zu verstehen und Motivation aus sich selbst heraus zu finden. Durch professionelle Motivationstechniken lernt der Leser, mehr Energie zu haben, seine Ziele zu erreichen und sich Herausforderungen im eigenen Leben zu stellen.

Im Motivationsloch befindest du dich aus 3 Gründen:

1. Du hast keine Ziele, die dich motivieren können. Du weißst nicht wer du bist und es fehlt dir an Perspektive, wie dein Leben aussehen soll.

2. Du schuftest für die Ziele anderer. Am Ende des Tages bist du k.o. Und hast keine Energie mehr übrig.

3. Ein Konflikt in deinem Leben raubt dir alle Energie (z.B. im Job oder in der Beziehung).

Als erstes gilt es, das Motivationsloch zu identifizieren und das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen. Im zweiten Schritt gilt es herauszufinden, was die eigenen Antreiber sind und was man erreichen will im Leben. Sind die Ziele gesetzt, bedarf es eins Erfolgsrezepts – niemand kommt durch Zufalls in die Umsetzung. Mit den richtigen Strategien und Methoden kannst jeder sein Leben komplett verändern.

Chris Ley ist bekannt durch seine extremen Challenges. Ob 250km Wüstenmarathon laufen, 1.200km den Rhein mit einem SUP Board paddeln, 1 Jahr mit 2 Stunden Schlaf auskommen, bei -15 Grad einen Marathon in Sibirien in Boardshorts laufen, eine Sprache in 90 Tagen lernen oder mit Mönchen im indischen Kloster leben – er ist kein Guru und auch kein Supertalent, sondern versteht sich als Guide. Als Motivationstrainer und Keynote Speaker hilft er Menschen aus dem Motivationsloch und hinein in die Umsetzung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CHRISLEY ACADEMY

Herr Chris Ley

Salzstr. 36

41460 Neuss

Deutschland

fon ..: 01774653686

web ..: http://www.chris-ley.de

email : info@chris-ley.de

Als Keynote Speaker und Motivationscoach biete ich dir Motivationsseminare und Impulsvorträge, die dir zu Klarheit im Leben verhelfen und dich in die Umsetzung bringen.

Pressekontakt:

CHRISLEY ACADEMY

Herr Chris Ley

Salzstr. 36

41460 Neuss

fon ..: 01774653686

web ..: http://www.chris-ley.de

email : info@chris-ley.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schweizer Qualität bei Weinklimaschränken