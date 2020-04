Schweizer Qualität bei Weinklimaschränken

Für echte Weinkenner und Weinprofis sind gute Weine ein bisschen wie Kinder. Sie sollten mit Liebe und aller nötigen Sorgfalt behandelt werden. Bei Weinen gehört dazu eine professionelle Lagerung.

Schweiz, 27.04.2020 – Präzision aus der Schweiz, jetzt auch bei Weinklimaschränken

Unter den Schweizer Unternehmen gilt SWISSCAVE mit Gründungsjahr 2007 eher noch als Newcomer. Mit einem hochwertigen Sortiment für Weinkühlschränke und Humidore hat sich SWISSCAVE mit Schweizer Qualität jedoch einen Namen gemacht. Das, unter der Leitung von Hanspeter Jaeger stehende Unternehmen hat seinen Geschäftssitz in der Schweiz und fungiert mit internationalen Zweigstellen in Österreich, Deutschland, Schweden, Dänemark und Großbritannien. Erfolgreich werden Weinklimaschränke sowohl für anspruchsvolle Genießer als auch für die professionelle Gastronomie in die ganze Welt exportiert.

Der Weinklimaschrank von SWISSCAVE – Ein Unikat in Qualität

SWISSCAVE legt ausdrücklich hohen Wert auf Schweizer Qualität. Infolgedessen wurde ein Konzept für den Weinklimaschrank entwickelt, der in verschiedenen Praxistests zeigt, dass das Funktions- Designkonzept den hohen Anforderungen entspricht. So kommen nicht nur moderne Gebrauchseigenschaften wie niedriger Energieverbrauch zum Tragen. Bei einem Weinklimaschrank wird insbesondere auf die Lagerung einzelner Flaschen großen Wert gelegt. So gehören praktische Auszüge für mehr als sechs Flaschen und die optimale Lagerung von Magnum Flaschen zu den Details, die den Unterschied machen.

Experten in Sachen Wein arbeiten Hand in Hand

In Kooperation mit Winzern und Experten konnte das neue Funktionskonzept wachsen. So zeigt sich im Vergleich zu anderen Weinkühlschränken, dass die Geräuschemission beim SWISSCAVE Weinklimaschrank deutlich reduziert werden konnte. So wird er seinem Namen mehr als gerecht. Denn nur ein wohltemperierter Wein entfaltet all seine Aromen und wird vom Kenner mit Zustimmung belohnt.

Ein weiterer Punkt ist die Lagerung der Flaschen selbst. Schweizer Qualität zeigt sich auch bei einem intelligenten Lagersystem, das die Lagerung von zwei Flaschen hintereinander und sogar die Lagerung von großen Magnum Flaschen ermöglicht. Um den Überblick über die eingelagerten Flaschen nicht zu verlieren, werden Weinflaschen im SWISSCAVE Weinklimaschrank mit optimierten Tablaren gelagert.

All die verarbeiteten Details zeigen sich in der Bewertung von Kunden wider. Wie ein Sprichwort sagt, ist der erste Eindruck der Beste. Im ersten positiven Überraschungsmoment präsentieren sich getönte Glastüren und ein moderner Chromstahlrahmen. So hinterlässt das Design bereits einen bleibenden Eindruck bei Kunden. In schlichtem Schwarz komplettiert der Swiss Cave Weinklimaschrank dieses edle Ambiente für hochwertige Weine.

Positiv gewertet wird auch das integrierte Sicherheitsschloss, das den unerlaubten Zugriff zum Weinkühlschrank verweigert. Mit LED-Innenraumbeleuchtung, arretierbaren Holztablaren und elektronischer Temperaturregelung entspricht der SWISSCAVE Weinkühlschrank der gewünschten erstklassigen Schweizer Qualität.

Als Hersteller präsentiert SWISSCAVE einen anspruchsvollen Weinklimaschrank. Interessant ist sicherlich, dass die integrierten Elemente sowohl aus modernen als auch traditionellen Perspektiven in das Konzept integriert werden. Denken wir hier an die Holztablare, die die durchhängenden Metallgitter abgelöst haben. Gleichzeitig reduzieren LED-Innenraumleuchten nicht nur den Energieverbrauch, sondern sorgen auch für angenehme Lichtverhältnisse im Inneren des Weinklimaschranks.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG (2020)

Herr Fabio Bühler

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.ch/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



