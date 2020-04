Was macht SWISSCAVE Humidore so besonders?

Eine gute Zigarre ist ein Kunstwerk, und manchmal genauso empfindlich. Zigarrenliebhaber bewahren daher ihre Zigarren in einem Humidor auf. So bleibt das Aroma erhalten oder verbessert sich sogar.

Schweiz, 15.04.2020 – Die fachgerechte Lagerung von Zigarren erhält Geschmack und Aroma

Humidore sind die beste Aufbewahrungsmöglichkeit für Zigarren. Unter anderem sind gute Humidore mit Kühlsystem, Befeuchtungsmanagement und Hygrometer ausgestattet, um Zigarren dauerhaft frisch zu halten und mit zunehmender Alterung weiter auszureifen. Die Schweizer Firma SWISSCAVE hat sich ganz dem Zigarrengenuss verschrieben und produziert neben weltbekannten Weinklimaschränken auch hochwertige Humidore für anspruchsvolle Zigarrenliebhaber.

Warum ein Humidor?

Ein Humidor ist im Grunde eine Art Klimaschrank für Zigarren, in dem Temperatur und Luftfeuchtigkeit konstant im idealen Bereich gehalten werden. Dadurch bleibt Geschmack, Frische und Aroma der Zigarren erhalten und verfeinert sich mit zunehmendem Alter sogar. Durch die stets konstant gehaltene Luftfeuchtigkeit in den Humidoren bleiben die Zigarren frisch und feucht. Sie schützen sie vor Umwelteinflüssen und vor dem Austrocknen. So können Zigarren auch nach Jahren in perfektem Zustand genossen werden.

Humidore sind insbesondere für Liebhaber geeignet, die regelmässig eine Zigarre geniessen und diese in optimalem Zustand aufbewahrt wissen wollen. Der Genuss einer gut gelagerten und damit verfeinerten Zigarre entlöhnt den Connaisseur um ein Mehrfaches der Anschaffungskosten eines Humidors.

Humidore in vielen Variationen

Humidore gibt es in den unterschiedlichsten Farben, Größen, Materialien und Ausstattungen. Einzelne Anbieter setzen dem Thema entsprechend auf edle Optik und sehr hochwertige Ausstattung. In gewissen Ausführungen können deutlich über 1.000 Zigarren gelagert werden. Als Material werden mitunter gebürstetes Aluminium, Chromstahl und Zedernholz verwendet. Zu den Ausstattungs- Merkmalen zählen unter anderem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregler, Innenraumausleuchtung, stahlkugelgelagerte Teleskopauszüge, vollautomatische Kühl- und Befeuchtungssysteme, sowie Aktivkohlefilter.

Humidore von SWISSCAVE

Ein Humidor von SWISSCAVE setzt die höchste Priorität auf gleichbleibend konstantes Klima im Innenraum. Zigarren bleiben so langfrisig frisch. Die Innenraumtemperatur und Luftfeuchtigkeit wird konstant gemessen und bei Abweichungen ertönt ein Alarmsignal.

Um die gewünschte Temperatur unabhängig von den äußeren Bedingungen zu erhalten, enthalten Humidore von SWISSCAVE sowohl ein Heizelement als auch ein Kühlsystem. Das Design ist edel und schlicht, die Zigarre, sowie die optimale Aufbewahrung und Präsentation stehen im Mittelpunkt.

SWISSCAVE hat jahrelange Erfahrung, sowohl in der Herstellung von Humidoren als auch im Bau von Weinklimaschränken. Das Thema Genuss, sowie die Zielgruppe, für die anspruchsvolle Genussmittel eine besondere Behandlung verdienen, sind SWISSCAVE wohl vertraut. Jeder, der einen besonderen, einen exklusiven Zigarrenhumidor sucht, ist bei SWISSCAVE bestens aufgehoben. Dafür sprechen nicht zuletzt die zahlreichen positiven und teilweise sehr persönlichen Kundenrezensionen. Interessenten sind jederzeit zu einem Beratungsgespräch willkommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG (2020)

Herr Fabio Bühler

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.ch/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



