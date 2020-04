DomusVita in Berlin – Mit Freude in der Pflege

DomusVita bietet in Treptow-Köpenick nicht nur reine Pflegeleistungen an, sondern hilft seinen Kunden auch bei Fragen in Sachen Versicherungen sowie beim Finden von Übergangslösungen im Pflegebereich.

Der Familienbetrieb DomusVita hat es sich zum Ziel gesetzt, pflegebedürftigen Menschen eine Stütze zu sein und ihnen im alltäglichen Leben zu mehr Selbstständigkeit zu verhelfen. Mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung sowie Begeisterung für den Pflegeberuf und Respekt für die Patienten stellt das Berliner Unternehmen in Treptow-Köpenick einen vertrauenswürdigen Partner in Sachen Pflege dar. Dabei erstrecken sich die Leistungen des Unternehmens von beratenden Funktionen über regelmäßige Pflege bis hin zu Lösungen auf Zeit.

Leistungen im Überblick

DomusVita bietet zum einen regelmäßige Pflegeberatungen und Aufklärung über Versicherungsleistungen an. Auch wenn Unterstützung bei der Beantragung von Pflegeversicherungen benötigt wird, helfen die Mitarbeiter von DomusVita bei der Kommunikation zwischen Kostenträger und Antragsteller.

Die eigentlichen Pflegedienste beinhalten sowohl die Grundpflege wie Körperpflege und Ernährung als auch Übergangslösungen für pflegebedürftige Menschen in verschiedenen Situationen. So kann etwa Verhinderungspflege bereitgestellt werden, wenn das eigene Personal auf Zeit ausfällt oder eine temporäre Pflege, um den reibungslosen Übergang zwischen einem Krankenhausaufenthalt und den eigenen vier Wänden zu bewerkstelligen.

Auch bei anderen Leistungen wie der Notwendigkeit einer Haushaltshilfe ohne direkte Pflegedienste oder der Unterstützung von Menschen mit geistigen Behinderungen, Demenz oder physischer Erkrankung im Alltag kann DomusVita kontaktiert werden.

Mit Elan neue Herausforderungen meistern

Für das ständig wachsende Pflegeteam sucht DomusVita fortwährend neue Mitarbeiter, die mit Sachvermögen, Herzlichkeit und Teamgeist in einem familiären Arbeitsumfeld überzeugen. Neben einem ansprechenden Festgehalt gibt es für neue Mitarbeiter weitere Leistungen wie den Zuschuss zur betrieblichen Rentenvorsorge, Übernahme der KITA-Kosten, bezahlte Überstunden und Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit. Damit die Pflegequalität immer auf einem hohen Niveau bleibt, werden auch Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten, um Arbeitnehmer auf dem neuesten Wissensstand zu halten. Interessenten, die sich durch ein langfristiges Arbeitsverhältnis an der Zukunft des Unternehmens beteiligen wollen, können sich jederzeit auf der Webseite von DomusVita bewerben.

Perfekter Ansprechpartner im Pflegebereich

Das Unternehmen hat seine Verwaltungszentrale im Süden von Berlin in der Baumschulenstr. 24. Das Team deckt dabei die Bereiche Treptow, Köpenick, Plänterwald und Adlershof ab. Aber auch in anderen Bezirken ist DomusVita in Form von Partnern wie Omnibus und talea vertreten. Die Leitung des Unternehmens liegt in der Hand der Familien Ebel und Dahrendorf. Bei Fragen kann DomusVita innerhalb der Öffnungszeiten von 8.00 bis 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 030-223764180 kontaktiert werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DomusVita gGmbH

Herr Daniel Bartholomä

Baumschulenstr. 24

12437 Berlin

Deutschland

fon ..: (030) 53 00 555 – 0

fax ..: (030) 53 00 555 – 30

web ..: https://www.domusvita.de/

email : info@domusvita.de

Pressekontakt:

Regiohelden GmbH

Herr Benjamin Oechsler

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

