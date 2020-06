Tools für ein gutes Leben nach dem Krebs – Das Arbeitsbuch

In „Tools für ein gutes Leben nach dem Krebs“ gibt die Autorin Petra Luck ihren Leserinnen einfache und schnell umsetzbare Tipps für den Umgang und die Verarbeitung ihrer Krebserkrankung.

Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts hat sich die Anzahl der Krebserkrankungen seit 1970 verdoppelt. Zwar gibt es vielversprechende Ansätze in der Medizin, doch viele Patienten unterschätzen die Zeit nach der Krankheit. Wer hilft, vielfältige Fragen zu beantworten, die auftauchen, wenn die medizinischen Behandlungen abgeschlossen sind?

Die Autorin Petra Luck gibt mit ihrem neuen Buch „Tools für ein gutes Leben nach dem Krebs“ einen Wegweiser durch die Reise der psychosozialen Verarbeitung der Krebserkrankung. In fünf Kapiteln lernen die Leserinnen (das Buch richtet sich in erster Linie an Frauen, kann jedoch selbstverständlich auch erkrankten Männern helfen), die Krankheit zu verarbeiten. Luck zeigt, wie aus schweren wieder gute Zeiten werden können und wie man Kraft und Energie zurückgewinnt. Das Buch ist mit zahlreichen und praktischen Übungen, Anregungen und Arbeitsblättern als Arbeitsbuch konzipiert.

Petra Luck ist Diplom Psychologin und lebt und arbeitet in Norddeutschland. Eine eigene Tumorerkrankung gab den Anlass, für Krebspatienten Tools zu erarbeiten und bereitzustellen.

„Tools für ein gutes Leben nach dem Krebs" von Petra Luck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03788-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

