Besuch aus dem All oder die Maus, die keinen Käse kannte – eine kunterbunte Kindergeschichte

Holger Breits Buch „Besuch aus dem All oder die Maus, die keinen Käse kannte“ ist ein ideales Kinderbuch zum Vorlesen als Gute-Nacht-Geschichte.

Egon lebt mit seinem großen Labrador Ulrich zusammen mit den Eltern in einem schönen, großen Haus mitten im Wald an einem großen See. In dem See ist auch eine kleine Insel. Diese war im Sommer Egons absoluter Lieblingsplatz, den er mit einem eigenen kleinen Ruderboot leicht erreichen konnte. Doch eines Nachts geschieht auf dieser Insel etwas Seltsames. Eine knallorangene Kugel stürzt auf die kleine Insel. Egon und Ulrich nehmen ihren ganzen Mut zusammen und machen sich auf den Weg, um zu sehen, was da passiert ist. Was sie dort entdecken, stellt ihr Leben auf den Kopf. Sie finden nämlich eine Maus der etwas anderen Art: orange wie ihr Raumschiff, groß wie eine Katze, und reden kann sie auch noch. Aber in einer Sprache, die Egon noch nie gehört hat.

Das Kinderbuch „Besuch aus dem All oder die Maus, die keinen Käse kannte“ von Holger Breit ist das erste Abenteuer aus Mittellang und wird jungen Lesern und Zuhörern sehr viel Spaß bereiten. Die Geschichte wird durch farbige Illustrationen ergänzt und eignet sich ideal als Gute Nacht-Geschichte, da die Handlung zwar neu und aufregend ist, aber nicht zu spannend daherkommt, um die Kinder vom Einschlafen abzuhalten.

„Besuch aus dem All oder die Maus, die keinen Käse kannte“ von Holger Breit ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06987-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

