Krebs bekommen, gelassen geblieben – Ein Erfahrungsbericht der anderen Art

Jeanette Wehner erzählt in „Krebs bekommen, gelassen geblieben“ von der Macht der Gedanken, von Energieübertragungen und der Selbstverständlichkeit des Seins.

Krebs hat viele Gesichter und damit auch sehr unterschiedliche Krankheitsverläufe. Dieses neue Buch erzählt die Geschichte einer Frau, die mit 52 Jahren an Krebs erkrankte. Da ihr Tumor während der Operation nicht ganz entfernt wurde, musste sie 5 Monate lang – nämlich bis zum Ende der Chemotherapie – auf die Entwarnung warten. Eine Zeit, die zum Alptraum hätte werden können, doch sie behielt die Ruhe. Wie genau Jeanette Wehner das machte, lernen die Leser in ihrem anregenden Erfahrungsbericht. Ihre „Krebsgeschichte“ ist in einfacher und ruhiger Sprache geschrieben und enthält auch Informationen zum Thema „Chemotherapie“.

Das Buch „Krebs bekommen, gelassen geblieben“ von Jeanette Wehner will einen Gegenpol zu den unschönen Geschichten über Krebs schaffen, die bewusst oder unbewusst in den Köpfen von den meisten Menschen kursieren und anhand des Krankheitsverlaufes der Autorin aufzeigen, dass die Behandlung einer Tumorerkrankung auch ganz undramatisch und leicht von statten gehen kann. Das Buch ist ein inspirierendes Werk für alle, die direkt oder indirekt mit Krebs zu tun haben.

„Krebs bekommen, gelassen geblieben" von Jeanette Wehner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9718-9 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

