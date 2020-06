Data Science – Eine praxisorientierte Einführung im Umfeld von Machine Learning und künstlicher Intelligenz

„Data Science“ ist der Titel des neuen Sachbuchs von Michael Oettinger. Der Autor gibt einen umfassenden Überblick über den Beruf sowie die Tätigkeitsfelder eines Data-Scientisten.

Data-Scientisten haben nach wie vor sehr gute Jobaussichten, da Unternehmen ihre Analytics-Abteilungen immer weiter ausbauen und hierfür entsprechend qualifizierte Mitarbeiter suchen. Häufig ist allerdings das Aufgabenfeld eines Data-Scientisten nicht eindeutig definiert, es werden Tätigkeitsfelder wie Künstliche Intelligenz, Machine-Learning, Data-Mining, Python-Programmierung und nicht zuletzt Big Data genannt. Um Licht ins Dunkle zu bringen, gibt der Autor mit seinem Buch einen aktuellen Überblick darüber, was Data-Science sowie der Beruf Data-Scientist umfassen. Das aktuelle Fachbuch von Michael Oettinger stellte eine Überarbeitung sowie eine Ergänzung eines bereits 2017 erschienenen Buches mit dem gleichen Titel dar.

Der Autor Michael Oettinger ist als freiberuflicher Data-Scientist sowie als Geschäftsführer der oettis-ds GmbH tätig. Zuvor arbeitete er in diversen Softwareunternehmen. Im Rahmen seiner täglichen Arbeit berät er Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Zu seinen Kernthemen gehören die menschliche sowie die künstliche Intelligenz. In diesem Themenfeld beschäftigt er sich mit dem konkreten und pragmatischen Einsatz der existierenden analytischen Modelle in der betrieblichen Praxis mit den entsprechenden Softwaretools.

„Data Science“ von Michael Oettinger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06950-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

