RECONNECTED – Die Rückverbindung des Menschen zum Wesen der Natur

„Reconnected“ ist der Titel des neuen Buches von Renato Psyk. Der Autor regt seine Leser dazu an, sich wieder mit der Natur zu verbinden und so das Bewusstsein zu erweitern.

Das Buch ist der erste Band einer Reihe und trägt den Untertitel Botschaften der Naturwesen. Der Autor unternimmt mit seinem Buch den Versuch, universell anwendbares Wissen aus der Natur in Bezug zu aktuellen Themen der heutigen Zeit zu setzen. Dabei beleuchtet er die einzelnen Aspekte aus unterschiedlichen Blickwinkeln und verknüpft sie miteinander zu einem Gesamtbild. Hieraus werden wiederum Erkenntnisse für ein bewusstes und selbstbestimmtes Leben gewonnen. Diese kann jeder Leser auf sein persönliches Leben anwenden und daraus eigene Ideen entwickeln, um sie in einer lebensbejahenden Weise in den Alltag zu integrieren. Ziel des Autors ist es, bei seinen Lesern mehr Klarheit im Leben zu schaffen und die eigenen Möglichkeiten sowie die Schöpferkraft zu erhöhen.

Renato Psyk beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahrzehnten mit dem Thema Bewusstseinsentwicklung. Nach seiner Ausbildung zum Mechaniker absolvierte er ein Studium der Wirtschaftsinformatik. In der Folge war er als Softwareentwickler sowie als leitender Angestellter im IT-Bereich tätig. Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagierte er sich in sozialen Projekten und war als Kampfsportler und Trainer aktiv.

2010 gründete er sein eigenes Unternehmen und ist seitdem als Unternehmensberater, Coach und Bewusstseinstrainer tätig.

„RECONNECTED – Die Rückverbindung des Menschen zum Wesen der Natur“ von Renato Psyk ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01594-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

