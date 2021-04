Nicolae: Zwischen den Welten – Auftakt zur 7-bändigen Nicolae-Saga

Aurelia L. Porters „Zwischen den Welten“ ist ein viktorianisches Familiendrama jenseits des Erwartbaren – mystisch, geheimnisvoll, fesselnd.

Dieses neue Buch ist der in sich abgeschlossene erste Band der Nicolae-Saga, die im Jahre 1866 in einem idyllischen Küstenort Englands ihren Anfang nimmt.

Der hochsensible Junge Nicolae kommt hinter ein dunkles Geheimnis, das in seinem Heimatort begraben liegt. Sein Vater will von dem Unsinn nichts hören; nur seine Mutter Rebecca glaubt an die Botschaft seiner Träume und geht der Sache nach. Noch ahnt sie nichts von den Verstrickungen mit ihrer eigenen Familiengeschichte und den Abgründen, in die sie blicken werden.

Während Nicolae an den Erwartungen seines Vaters und seiner Lehrer fast zerbricht, sucht er immer häufiger Zuflucht in der mystischen Welt seiner keltischen Ahnen. Mit Schrecken gewahrt er die Gefahr, in der seine Mutter und er schweben, als sie der Wahrheit näher kommen. Doch wer glaubt schon den Fantasien eines kleinen Jungen? Immer enger zieht sich das Netz aus Verbrechen und Intrigen.

In dem Auftakt zu ihrem siebenbändigen Familienepos erzählt Aurelia L. Porter einfühlsam und bildgewaltig die Geschichte eines empfindsamen Jungen, der bei seinem Blick hinter die Kulissen auf Lebenslügen, Verblendung und die Schatten seiner Vorfahren trifft. Tiefgründige Charaktere und ein mitreißender Sprachstil, der an die Literaten des 19. Jahrhunderts denken lässt, ziehen den Leser immer tiefer in das spannungsgeladene Geschehen hinein.

Aurelia L. Porter beleuchtet in ihrer Nicolae-Saga menschliche Abgründe und macht die viktorianische Zeitepoche abseits der üblichen Requisiten für uns erlebbar.

