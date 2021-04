Erfolg neu definieren und die Welt verbessern: Übersetzungsbüro Perfekt hat das B Corp Zertifikat erhalten

Eine bessere Welt beginnt bei sich selbst. Mithilfe der B Corp Zertifizierung will das Übersetzungsbüro Perfekt dies verdeutlichen und auch ein Beispiel für andere Organisationen geben.

Gerade in Zeiten der Globalisierung ist es für viele Unternehmen besonders wichtig, sich in unterschiedlichen Sprachen präsentieren zu können. Da ist es sinnvoll, sich auf Profis zu verlassen. Mit einer Vielzahl von Branchen, Fachgebieten und Spezialisierungen hat sich das Übersetzungsbüro Perfekt schon lange von der Konkurrenz abgesetzt. Aber einfach nur für den Profit arbeiten, war dem Unternehmen zu wenig. „Wir wollten nicht nur unsere Gewinne einstreichen, sondern mit dem erwirtschafteten Geld auch etwas Positives bewirken“, so Sam van Gentevoort vom Übersetzungsbüro Perfekt. So entschloss man sich, eine Zertifizierung als B Corp anzustreben. Und es ist gelungen.

https://www.uebersetzungsbuero-perfekt.de/aktuell/übersetzungsbüro-perfekt-als-bcorp-ausgezeichnet

Weltverbesserung auf moderne Art: Was ist ein B Corp?

B Corporations bekennen sich zu gesellschaftlichem Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit. Um diese hehren Ziele zu beweisen, muss die Firma sich einem kniffeligen Testverfahren unterziehen. Geprüft werden Unternehmensführung, Mitarbeiterrechte, Auswirkungen der Firmentätigkeiten auf Umwelt, Gesellschaft und Kund*innen.

„Es ist mehr als Fairtrade oder Bio, mehr als Klimaschutz oder der Einsatz für menschenwürdige Arbeitsbedingungen – eigentlich ist es von allem etwas!“, erklärt Sam van Gentevoort. Ethisches Handeln gepaart mit Nachhaltigkeit für Umwelt und Klima, gezielter Einsatz für Gleichberechtigung, Minderheitenschutz oder gegen die negativen Auswirkungen der Individualisierung – all diese Punkte gehören mit dazu, wenn man sich als B Corp bewähren will.

Und was genau kann ein Übersetzungsbüro dazu beitragen, die Welt in all diesen Punkten ein Stück besser zu machen? Es wird z.B. bei der Auswahl der Kunden darauf geachtet, dass deren Mitarbeiter gut und gleichberechtigt behandelt werden oder dass man keine Geschäftspartner mit fragwürdigem Umweltverhalten auswählt. Firmenintern wird beispielsweise vom ökologischen Spülmittel bis zur Energiesparlampe der ökologische Fußabdruck beachtet. Und es geht viel um Transparenz, sowohl im eigenen Hause als auch bei den Geschäftsbeziehungen, um von vornherein nicht in die Gefahr zu geraten, evtl. dubiose Kunden zu unterstützen.

https://www.uebersetzungsbuero-perfekt.de/sinnorientiertes-unternehmertum

Bewusstsein schaffen als klares Unternehmensziel

Gerade das Übersetzungsbüro Perfekt mit seinen vielfältigen internationalen Beziehungen zu Kunden auf der ganzen Welt sieht die Herausforderungen der Globalisierung. Die Welt hat sich stark gewandelt und lässt dabei an vielen Stellen die Schwächeren zurück, die mit der Geschwindigkeit, der Digitalisierung oder sonstigen Neuerungen des modernen Lebens nicht mehr mitkommen. „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Globalisierung so zu fördern, dass sie positive Auswirkungen hat“, so Sam van Gentevoort. Mit dem B Corp Zertifikat hat das Übersetzungsbüro schon mal das Bewusstsein dafür geschaffen, dass es viel zu tun gibt auf diesem Planeten. Und weil die Bewertung alle drei Jahre erneuert wird, muss der Standard der guten Taten mindestens gehalten oder möglichst verbessert werden.

Kunden können sich aufgrund des verliehenen Zertifikats sicher sein, dass das Geld von Übersetzungsbüro Perfekt sinnvoll und nur für seriöse Zwecke eingesetzt wird. Es geht darum, Sinnvolles zu tun, Nachhaltigkeit zu fördern, soziale Gerechtigkeit zu unterstützen, Armut zu minimieren, kurz und gut: den Planeten ein Stück weit besser zu machen.

Bei all den Problemen, die es auf der Welt gibt, kann es heute nicht mehr nur darum gehen, wer das meiste Geld verdient. Und genau das hat das Übersetzungsbüro Perfekt verstanden und arbeitet permanent an der Umsetzung dieser Idee – was nicht zuletzt jetzt auch mit dem B Corp Zertifikat belohnt wurde. „Erfolg bedeutet für uns als Firma nicht, reich und berühmt zu werden, sondern wir wollen zeigen, dass man Erfolg auch anders definieren kann. Man kann auch der Sozialste, der Verträglichste, der Klimaneutralste sein – dann macht Globalisierung auch wieder Sinn“, verdeutlicht Sam van Gentevoort.

