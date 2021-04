Absichern von Stromkreisen mit Sicherheits-Sperrkappen

Für das Absichern von Stromkreisen finden sich bei MAKRO IDENT passende Sicherheits-Sperrkappen. Diese schützen Mitarbeiter vor elektrischen Gefahren während Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten können Lockout-Tagout Verriegelungen und Kennzeichnungen Leben retten. Unfälle an elektrischen Gefahrenquellen lassen sich also durchaus vermeiden. Neben einem sehr großen Sortiment an Lockout-Verriegelungen und Sicherheitskennzeichnungen verfügt der bekannte Brady-Distributor auch über verschiedene Absperrungen und Verriegelungen für Schraubsicherungen bzw. Schmelzsicherungselemente.

Der Schutz von Mitarbeitern, die an Stromkreisen, während einer Wartung oder Reparatur, arbeiten müssen, ist unerlässlich. Zum Absperren und Verriegeln der jeweiligen Stromkreise benötigt es auch professionelle und sichere Sperrelemente. Es muss absolut sicher gestellt werden, dass kein anderer Mitarbeiter – aus Versehen – den Strom wieder einschalten kann.

Die Lockout-Verriegelungen für Schmelzsicherungselemente – sogenannten Sperrkappen – gibt es bei MAKRO IDENT für alle gängigen Gewinde, von E14 bis E33. Diese Sicherheits-Sperrkappen werden aus einem nicht leitendem Kunststoffmaterial produziert.

Der Sicherungssockel wird aus dem Sicherungskasten herausgedreht. Um vor einem Wiedereinschalten zu sichern, wird nun eine absperrbare Verriegelung wie z.B. eine Isolier-Sperrkappe, ein Blindstopfen oder ein Isolier-Sperrstopfen in das Gewinde hineingedreht. Zum Absperren gibt es Spezialschlüssel, Kabelverriegelungen und Sicherheitsschlösser. Sicherheitsschlösser mit Kabelbügel befinden sich bei MAKRO IDENT ebenfalls im Sortiment.

Da es unterschiedliche Ausführungen gibt, werden diese jeweils etwas anders benannt. Es handelt sich aber um ein und die selbe Funktion: Vor einem Wiedereinschalten effektiv zu schützen.

Die Modelle vom Typ Swivel (ausgesprochen: Sweiwel) gibt es für die Gewinde E14 + E18 und E27 + E33. Zum Absperren verfügen diese über je einen gelben Spezialschlüssel. Dieser wird direkt am Bügel des jeweiligen Schlosses mit dran gehängt. Dieser ist also nur dann wieder entfernbar, wenn man den Schlüssel des Sicherheitsschlosses besitzt, um das Schloss zu öffnen.

Für die Swivels sind spezielle, isolierte Nylon-Schlösser für den elektrischen Gefahrenbereich erhältlich, Sicherheitsschlösser mit isoliertem Kabelbügel und auch verschiedene, nicht leitende Kabelverriegelungen, um mehrere Sicherungselemente auf einmal absperren zu können.

Wer lieber Plomben zum Absperren bevorzugt, für den gibt es ebenfalls entsprechende Diazed und Neozed Isolier-Sperrkappen. Für diese Sperrkappen gibt es einen Schlüssel, der in die jeweilige Verriegelung zu stecken ist, damit diese in das Gewinde eingepasst werden können. Für einen Plombendraht sind oben an der jeweiligen Sperrkappe 4 Löcher angebracht, um diesen dort hindurchzuziehen. Somit wird verhindert, dass irgendjemand mit diesem Spezialschlüssel die Verriegelung wieder entfernt.

Isolier-Blindstopfen, wie auch Isolier-Sperrstopfen zum Absperren von mehr als einer Diazed und Neozed Schraubsicherung gibt es auch ohne Spezialschlüssel. Diese verfügen über kleinere Löcher, in denen nur eine Kabelverriegelungen oder auch die Sicherheitsschlösser mit Kabelbügel von MAKRO IDENT hindurchpassen.

Kabelverriegelungen werden dann eingesetzt, wenn viele Sperrkappen eingesetzt werden sollen. Diese Kabelverriegelung muss allerdings mit einem Sicherheitsschloss zusätzlich abgesperrt werden. Die entsprechenden Warnhinweise – auch Tagout-Warnanhänger genannt – sind bei MAKRO IDENT selbstverständlich ebenso erhältlich und können auch in Sonderanfertigung kundenspezifisch erstellt werden.

Sperrkappen gibt es für die Größen D01 mit E14-Gewinde, D02 mit E18-Gewinde, ND für E16-Gewinde, DII für E27-Gewinde und DIII für E33-Gewinde. Bei Einsetzen der Sicherheits-Sperrkappen ist eine Gefährdung des Bedieners durch stromführende Teile absolut ausgeschlossen. Jede Sperrkappe ist plombierbar, mittels Spezialschlüssel, einem Sicherheitsschloss mit Kabelbügel oder einer Kabelverriegelung abzusperren. Schraubsicherungselemente sind somit effektiv gegen das Wiedereinschalten abgesichert.

Weitere Informationen über Sicherheits-Sperrkappen für Diazed- und Neozed-Sicherungselemente sind zu finden unter: www.lockout-tagout.de/lockout-tagout/sperrkappen.html

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT"-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 38.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

