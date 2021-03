BMP51 Labor-Etikettendrucker – Klein, vielseitig und flexibel einsetzbar

In der Labor-Kennzeichnung ist der Etikettendrucker BMP51 nicht mehr wegzudenken. Er zählt zu den beliebtesten Labordruckern. Er ist einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar.

MAKRO IDENT informiert: Vor 4 Jahren wurde der Brady Mobile Printer BMP51 für die Labor-Kennzeichnung vorgestellt. Heute zählt er zu den beliebtesten Etikettendruckern bei Labormitarbeitern. Er wurde unter anderem auch für die Kennzeichnung verschiedenster Laborproben entwickelt. Eine einfache Bedienbarkeit ist – gerade im Labor – ein Muss. Eingesetzt werden kann der kleine BMP51 zudem als tragbares Beschriftungsgerät, als reiner PC-Etikettendrucker (über USB) oder auch für beide Kennzeichnungsanforderungen. Der Anwender sucht es sich selbst aus, als was er den BMP51 einsetzen möchte.

Wenn der Labordrucker BMP51 als tragbares Beschriftungsgerät verwendet wird, kann man ihn überall hin mitnehmen. Im Lieferumfang ist ein leistungsstarker Akku, wie auch Ladekabel zum wieder Aufladen des Akkus enthalten. Für die Nutzung am PC ist auch ein EU-Netzkabel wie auch ein USB-Anschlußkabel enthalten. Der Drucker verfügt also nicht nur über ein Akkufach – für den mobilen Einsatz, sondern auch über eine USB-Schnittstelle für den PC-Anschluss.

Der BMP51 kann deshalb sehr vielseitig genutzt werden. Zum Beispiel um alle Laborproben zu kennzeichnen wie z.B. PCR- und Eppendorf-Röhrchen, Kryo-Tubes und andere Ampullen, wie auch Objektträger, Halme, Mikrotiterplatten, Petrischalen, Flaschen usw. Oder auch Racks, Regale, Schränke, Büromaterialien und vieles andere mehr. Diese Kennzeichnungen können mit dem BMP51 entweder in verschiedenen Räumen direkt vor Ort vorgenommen werden oder an einem dafür bestimmten Arbeitsplatz am PC.

Der Labordrucker ist mit einer Tastatur, einem großen hintergrundbeleuchteten Display, einer integrierten Schneidevorrichtung und genügend Speicher ausgestattet. Etiketten die mobil erstellt wurden, sollen schließlich auch abgespeichert, geändert und auch wieder gelöscht werden können. Auf dem Display sind die Menüfunktionen sichtbar und Informationen zum Akkuladezustand, welche Materialkassette mit welchem Etikettenformat gerade im Drucker ist. Auch gibt es einen Balken, der darüber informiert, wie viel Etikettenmaterial sich noch auf der Kassette befindet.

Für den tragbaren Einsatz sind die Menütasten sehr wichtig. Darüber lassen sich Schriftarten, Schriftgrößen, Text-Ausrichtung, und vieles mehr, einstellen. Wird der BMP51 Etikettendrucker vorwiegend als PC-Drucker verwendet, ist hier die Etiketten-Software BradyWorkstation LAB-Suite enthalten. Diese wird auf dem PC installiert und enthält verschiedene SoftwareApps. Darunter sind auch fertige Vorlagen für alle erhältlichen Etiketten, wie auch die Möglichkeit aus EXCEL Daten zu importieren. Zudem gibt es eine Vielzahl verschiedener Schriftarten, Schriftgrößen, 1D- und 2D-Barcodes, verschiedenste Symbole, die für ein Labor wichtig sind. Texte können gedreht werden, verschmälert, eingerahmt und vieles mehr.

Möglich sind auch in beiden Funktionen – tragbar und per PC – Seriendrucke von Etiketten mit gleichem Inhalt, wie auch aufsteigende und absteigende Serialisierungen. Eine Druckvorschau gibt es auch im Drucker selbst, damit man sofort sehen kann, wie das erstellte Etikett aussieht.

Im Drucker sind allerdings nur Code 39 und Code 128 enthalten. Alle anderen 1D- und 2D-Codes können über die mitgelieferte Etiketten-Software BradyWorkstation erstellt werden. Auch QR- und DataMatrix-Codes. Alle gängigen 1D-Strichcodes und 2D-Codes sind in der mitgelieferten Etiketten-Software enthalten.

Mit der integrierten Schneidevorrichtung und den einzustellenden Schneidfunktionen sind die Etiketten entweder nach jedem gedruckten Etikett abzuschneiden, oder nach jedem Druckjob (einer Etikettenserie), oder überhaupt nicht. Wenn der Anwender die komplette Kassette mit Etiketten bedrucken will, ohne dass die Meldung „Jetzt Schneiden“ erscheint, ist das ebenso über das Menü einzustellen bzw. über die Etiketten-Software.

Für den BMP51 gibt es ausschließlich Kassetten, in denen Etikettenmaterial und auch Endlos-Etikettenbänder mit dem passenden Farbband enthalten sind. Diese wurden für eine möglichst einfache Bedienung entwickelt. Gerade wenn es schnell gehen soll und verschiedene Etiketten bedruckt werden müssen, bewährt sich der BMP51 überaus gut. Die Bedienung ist denkbar einfach: Deckel auf, Kassette rein, leicht andrücken, Deckel zu und loslegen mit dem Drucken. Genauso einfach ist das Herausnehmen und Wechseln einer Kassette.

Bei MAKRO IDENT sind – neben den BMP51 Druckermodellen und der Etiketten-Software – auch alle Laboretiketten für PCR-Röhrchen und Eppendorf-Röhrchen, Ampullen, Objektträger, Petrischalen, Halme, Mikrotiterplatten usw., erhältlich. Da es unterschiedliche Material- und Klebeeigenschaften gibt, empfiehlt der Labor-Kennzeichnungsprofi aus dem Münchner Süden, sich die entsprechenden Etiketten und Drucker vom Customer Service empfehlen zu lassen. Dort weiß man genau, was im Labor für Kennzeichnungen benötigt werden. Auch wissen die geschulten Mitarbeiter, welcher Drucker mit welchen Etiketten sich am besten für den gewünschten Einsatz im Labor eignet.

Die erhältlichen Laboretiketten sind Chemikalien- und Lösungsmittel-resistent, resistent gegen Xylol, DMSO, Ethanol und können bei Temperaturen von 130°C (Autoklaven) bis minus 196°C in Stickstoff verwendet werden. Der Customer Service von MAKRO IDENT weiß, welches Etikettenmaterial für welchen Einsatz und welche Klebeeigenschaften die jeweiligen Etiketten haben müssen, um eine perfekte Kennzeichnung zu gewährleisten.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.labor-kennzeichnung.de/labordrucker/brady-bmp51.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.labor-kennzeichnung.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 38.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.labor-kennzeichnung.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

High Tide eröffnet sein erstes Cannabis-Geschäftslokal in Canmore (Alberta) und ernennt Chief Operating Officer