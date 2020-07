Mobiler Brady BMP51 Etikettendrucker mit großem Etikettensortiment

Der Brady BMP51 ist ein mobiler, wie auch ein PC-Etikettendrucker mit einem großem Etikettensortiment. Haupteinsatzgebiete sind industrielle Kennzeichnungen und Kennzeichnungen im Laborbereich.

MAKRO IDENT stellt den Etikettendrucker Brady BMP51 vor, für den mobilen Einsatz und den Einsatz für PC, Notebook und Handy. Für diesen Drucker läuft bei MAKRO IDENT derzeit eine 20% Sonderrabatt-Aktion, wenn 4 Etikettenkassetten für diesen Drucker mitbestellt werden.

Flexibilität ist das große Plus des Brady Etikettendruckers BMP51. Es handelt sich hier um einen kleinen, leistungsstarken Etikettendrucker für Industrie- und Laborumgebungen. Er kann als mobiler Etikettendrucker und als PC-Etikettendrucker eingesetzt werden, wie auch über Handy bedient werden. Der Brady BMP51 wird von vielen Anwendern entweder für Einzelanfertigungen oder auch für tägliche und regelmäßige Druckanforderungen – bis zu 250 Etiketten pro Tag – eingesetzt. Aus diesem Grund gibt es ein sehr umfangreiches Etikettensortiment, dass viele verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften beinhaltet.

Entwickelt wurde der Brady BMP51 vorwiegend für die Kennzeichnung im Labor und Industrie. Darunter fallen die komplette Laborproben-Kennzeichnung, die Sprach- und Datenkommunikation, Elektrik, Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung im Innen- und Außenbereich, für Kennzeichnungen im Lager und für allgemeine Kennzeichnungen. Somit werden mit dem (mobilen) Etikettendrucker BMP51 viele Kennzeichnungsanforderung erfüllt.

Wie bei allen Brady-Druckern gewohnt, gibt es ein sehr umfangreiches Etikettensortiment. Natürlich auch für diesen Drucker. Verfügbar sind zuverlässige, robuste und haltbare Materialien in verschiedenen Breiten von 9,53 mm bis 38,10 mm. Im Sortiment befinden sich Etiketten für Objektträger, Ampullen, Röhrchen etc., Kabeletiketten, Etiketten für Schalttafeln, Klemmblöcke, Patch-Panels, auch Schrumpfschläuche, Etiketten für Bedienfelder und elektronische Schalttafeln, selbstlaminierende Kabel- und Laboretiketten, Kabelfahnen und viele andere Materialien, die für die Bereiche in Industrie und Labor unerlässlich sind.

Verarbeitet werden vom (mobilen) Brady Etikettendrucker BMP51 vorgestanzte Etiketten, wie auch Endlos-Etikettenbänder. Der kleine Thermotransferdrucker verfügt – wie alle Brady Kombidrucker – über eine USB-Schnittstelle. So kann man mit diesem Drucker auch direkt am PC arbeiten. Mittels der integrierten Bluetooth-Schnittstelle und der optional erhältlichen WLAN-Karte ist der Etikettendrucker auch als Handy-Drucker zu verwenden oder über ein Tablet bedienbar.

Die Etiketten mit dem jeweils passenden Farbband sind in einer Kassette untergebracht. Jede Kassette ist mit einem Chip ausgestattet. Dieser sorgt dafür, dass der Drucker sich selbst kalibriert und einstellt. Einfach die Kassette einlegen und mit dem Drucken loslegen. Der Drucker erkennt die jeweiligen Materialien und weiß, welche Einstellungen er vornehmen muss, um ein perfektes Druckergebnis für den Anwender zu erzielen.

Die jeweils passende Etiketten-Software Brady-Workstation ist immer mit im Lieferumfang dabei. Für den BMP51 als Handydrucker gibt es die Brady SoftwareApp Express-Label. Die Etiketten-Software Brady Workstation PWID-Suite ist im Drucker-Set für das Arbeiten am PC mit dabei. Diese lässt sich nahtlos in Microsoft Office, AutoCAD-Anwendungen und andere Programme integrieren. Mit ihr können viele weitere Funktionen für die verschiedensten Kennzeichnungen wahrgenommen werden.

Der Brady BMP51 verfügt über verschiedene Druckfunktionen wie z.B: Druckvorschau, Serialisierung, Zeit-/Datumsstempel, feste Länge, Spiegeldruck, Vertikaldruck, Drehen, automatisches Format, mehrere Kopien, Banner, Rahmen usw. Die Barcodes Code 39 und Code 128 sind standardmäßig enthalten, wie auch eine Symbolbibliothek mit 450 verschiedenen Symbolen aus den oben genannten Bereichen.

Wer andere Barcodetypen oder 2D-Codes drucken möchte, der nimmt das Drucker-Set mit der Etiketten-Software Brady-Workstation PWID-Suite. Darin enthalten sind alle gängigen Barcodes und 2D-Codes, Vorlagen von allen erhältlichen Etiketten, Excel-Import, Batch-Druck und viele andere Features für den professionellen Etikettendruck am PC.

Aufgrund des großen beleuchteten grafischen LC-Displays kann mit dem Drucker auch in dunkleren Umgebungen mobil gearbeitet werden. Eine Schneidevorrichtung für Endlos-Etikettenbänder ist mit integriert, wie auch eine QWERTY-Tastatur mit einigen Funktionstasten für die einfache Texteingabe mit Sonderzeichen und Symbolen.

Der Etikettendrucker BMP51 wird mit einem Hartschalenkoffer geliefert, der innen mit Schaumstoff ausgestattet ist, damit Drucker, Zubehör und Etiketten gut geschützt sind. Im Lieferumfang ist außerdem standardmäßig ein wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, eine Etikettenkassette vom Material B-595 mit passendem Farbband, ein USB-Anschlusskabel mit EU-Netzteil und -kabel, der Brady Workstation BASIC-Suite, einer Produkt-CD mit Handbuch und der CD mit den entsprechenden Druckertreibern enthalten.

Weitere Sets gibt es mit der Brady-Workstation PWID-Suite für erweiterte Funktionen und Anforderungen, außerdem ein Set für den Labor-Kennzeichnungsbereich, den elektrischen Bereich und für die Sprach- und Datenkommunikation. Ein Magnet für das Anhängen des Druckers an magnetischen Tafeln und Schränken ist optional erhältlich, wie auch ein Akkuladegerät.

Weitere Informationen zum mobilen Etikettendrucker Brady BMP51 sind unter folgendem Link zu finden:

www.makroident.de/brady-drucker/brady-bmp51.html





