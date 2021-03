Das Regime – Covid 2050 – Episode 1, spannender Auftakt einer Endzeit-Trilogie

In seinem Roman „Das Regime“ beschreibt der Autor Binga Hydman das Leben in einer Welt, in der die Folgen der Pandemie die Menschheit an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abgrund führen.

30 Jahre nach der Corona-Pandemie ist die Welt eine andere. Große Teile der Menschheit sind ausgerottet, Länder und Nationen existieren nicht mehr. Dafür hat eine allmächtige Weltregierung die Macht an sich gerissen und herrscht mit brutaler Gewalt über den entvölkerten Planeten. Die Menschen vegetieren in völlig überfüllten Städten, die sie nicht mehr verlassen können, vor sich hin. Große Teile des Kontinents haben sich in eine unbewohnte Ruinenlandschaft verwandelt, die von allen nur Niemandsland genannt wird. Während die geimpfte Elite in sogenannten Enklaven ein zufriedenes und glückliches Leben führt, kämpfen die nicht geimpften Menschen ohne jede Perspektive um das tägliche Überleben. Ein alternder Polizist und eine neugierige Studentin ziehen durch das zerstörte ehemalige Deutschland und kommen dabei nach und nach einer gigantischen Verschwörung auf die Spur.

Der Autor Binga Hydman wurde 1967 in Lübeck geboren und lebt in der Nähe von Schleswig. Neben seiner Tätigkeit als Autor liebt er das Sportfliegen und ist in der Kommunalpolitik aktiv. Zu seinen bisherigen Veröffentlichungen zählen gesellschaftspolitische Artikel und Bücher.

„Das Regime – Covid 2050“ von Binga Hydman ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24072-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

