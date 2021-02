Brockland – Band 3 – Finale der historischen Familien-Saga

Die Leser erhalten in Helmut Werner Rennochs „Brockland – Band 3“ endlich die Antworten auf all ihre Fragen aus Band 1 und 2.

Mit diesem neuen Roman endet eine episch anmutende Geschichte, die über drei Bände hinweg erzählt wird und insgesamt über 2.000 Seiten umfasst. Es ist die Geschichte der deutsch-dänischen Kaufmannsfamilie Halmstedt. Es geht darin um ihre Beziehungen zu Brockland, einer (fiktiven) Insel in der Nordsee, und ihren Bewohnern. Es werden in dem Roman der Krieg von 1914-1918 dargestellt. Die Leser nehmen am Aufstieg und Niedergang eines Imperiums und einer Revolution teil. Es folgt ein zerbrechlicher Frieden, bevor sich die Katastrophe des Krieges während des Nationalsozialismus fortsetzt. Doch wie wirkt sich all dies auf die Bewohner einer Insel aus? Und was geschieht, wenn die Charaktere sich für eine Seite entscheiden müssen?

Auf über 700 Seiten findet die spannende Familien-Saga mit „Brockland – Band 3“ von Helmut Werner Rennoch nun ein Ende. Die Leser nehmen in dieser Saga an dem spannenden und abwechslungsreichen Leben einer interessanten, wenn auch fiktiven Familie teil. Durch die Handlung werden die Leser nicht nur prächtig unterhalten, sondern lernen auch eine Menge über die Geschichte und das Leben der damaligen Zeit – informativ, aber spannender als ein trockenes Geschichtsbuch!

