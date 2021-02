Zuhause selbst Bier brauen – Eine Einführung für Hobbybrauer

Stefan Maaß erklärt in „Zuhause selbst Bier brauen“ die Theorie und Praxis des Bierbrauens in der eigenen Küche.

Bier ist ein beliebtes Getränk und ist recht faszinierend, wenn man sich genauer damit auseinandersetzt, denn mit nur vier Zutaten lassen sich eine Vielzahl unterschiedlicher Biere brauen. So gibt es helle und dunkle Biere, malzig und bitter schmeckende, solche aus Gerstenmalz, oder auch aus Weizenmalz. Der Autor machte sich eines Tages an das Brauen seines eigenen Biers und stellte dabei fest, dass es gar nicht einmal so kompliziert ist. Er will mit seinem Buch dieses Wissen nun mit anderen interessierten Menschen teilen. Das Buch verschafft einen breiten Überblick über den Brauprozess, die benötigten Zutaten und die erforderlichen Gerätschaften. An einem praktischen Beispiel wird der gesamte Brauvorgang Schritt für Schritt gezeigt und ausführlich erklärt. Dem Brauen eines Kleinsudes in einer Küchenmaschine ist ein eigener Abschnitt gewidmet.

Nach der Lektüre des Buches „Zuhause selbst Bier brauen“ von Stefan Maaß sind die Leser in der Lage, praktisch jede Biersorte selbst herzustellen und zu genießen. Ausführliche Tabellen und Übersichten der gängigen Braumalze und Hopfensorten, Rezepte für jeweils 20 Liter Bier und vieles mehr runden das Buch ab. Der Autor selbst erfuhr während seinem eigenen Lernprozess immer wieder Rückschläge und vermittelt das Wissen in seinem Buch so, dass es den Lesern hoffentlich dabei helfen wird, genau diese Rückschläge zu vermeiden bzw. sich von diesen nicht entmutigen zu lassen.

