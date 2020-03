Spaß und Bildung für Zuhause – mit der kostenlosen TEOLEO-App für Eltern

Nach den Kitaschließungen müssen nun viele Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen. Die kostenlose und werbefreie TEOLEO-App liefert Eltern Ideen, wie die Zeit zu Hause ganz sicher nicht langweilig wird

HAMBURG – Nach den Kitaschließungen wegen des Coronavirus müssen nun viele Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen. Das stellt Familien vor ganz neue Herausforderungen. Gerade Kinder zwischen null und sechs Jahren besitzen einen großen Entdeckungsdrang, den sie nun auch Zuhause stillen wollen. Beim Spagat zwischen Kinderbetreuung, Home-Office und eventuell noch der Versorgung von Angehörigen können Eltern schnell die Ideen ausgehen, wie sie ihre Kinder sinnvoll beschäftigen können.

Hier bekommen Eltern jetzt Unterstützung vom kleinen Löwen TEOLEO. Mithilfe der kostenlosen und werbefreien TEOLEO-App erhalten Eltern einfache Beschäftigungsideen, wie sie auch Zuhause den natürlichen Entdeckungsdrang ihrer Kinder stillen und so die Zeit Zuhause mit Spiel, Spaß und Wissen füllen können.

Die TEOLEO-App bietet jetzt sogar jede Woche eine neue und spannende Ideenwelt. Eltern und Kinder erwarten in den nächsten Wochen u.a. spannende Detektivideen, aufregende Dino Abenteuer, ein Zirkus für Zuhause und ein Ausflug in die Welt der Gefühle. Mit passenden Liedern, Experimenten, Geschichten, Bewegungsimpulsen und Bastelideen wird die Zeit Zuhause garantiert nicht langweilig. Dabei sind alle Ideen ganz leicht und häufig mit einfachen Haushaltsmaterialien oder Verpackungsabfällen umsetzbar. So steht der Kreativität nichts im Wege, trotz geschlossener Spielzeug- und Bastelgeschäfte.

Und das Beste: das gemeinsame Singen, Basteln, Experimentieren und Bewegen macht nicht nur Kindern und Eltern Spaß, sondern die Ideen fördern ganz nebenbei auch eine gesunde frühkindliche Entwicklung. Die Inhalte der App orientieren sich nämlich an den Bildungsstandards für Kindertagesstätten und decken alle Bereiche einer gesunden frühkindlichen Entwicklung ab.

Hinter der TEOLEO App steckt die Initiative für frühe Bildung, ein Hamburger Social Start-up, dessen Vision es ist, Kindern bestmögliche Startchancen ins Leben zu ermöglichen. Die TEOLEO-App wurde 2019 als eines von 12 Projekten deutschlandweit als herausragendes digitales Bildungsprojekt im Rahmen von digital.engagiert unter der Schirmherrschaft von Ministerin Dorothee Bär ausgezeichnet.

Die TEOLEO-App ist nicht nur kostenlos, sondern auch werbefrei und steht im Google Play Store und Apple -App Store zum Download zur Verfügung! Außerdem erscheint die TEOLEO-App bald in einem ganz neuen Design und mit vielen tollen Funktionen. Bereits jetzt enthält die App aber tolle Inspirationen, um Familien zu helfen, die Zeit fehlender Kinderbetreuung zu überbrücken.

