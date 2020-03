QLU Health Verlagert Investitionen in die Entwicklung von Schnelltests für das Coronavirus COVID-19

Der in London ansässige Spezialist für Gentests, QLU Health, wird seine Produkt- und Dienstleistungspalette um schnelle Heimtests für das Coronavirus COVID-19 erweitern.

Die Investitionsmittel waren bereits für einen Aktionsplan zur Beschleunigung des Wachstums eingeplant. Ein erheblicher Teil wird jedoch umgeleitet, um der Bedrohung durch das Coronavirus zu begegnen. Dem Unternehmen ist der Ernst der Lage auch deshalb bewusst, weil wichtige Mitarbeiter von QLU selbst von den Auswirkungen betroffen sind.

„Es ist dringend geboten, sich den weltweiten gemeinsamen Anstrengungen anzuschließen. Aber wir wissen auch, die Belastungen in Ausnahmesituationen im Gesundheitswesen oft zur Beschleunigung von Innovationen führen, die sowohl den Betroffenen als auch den Unternehmen zugute kommen, die hart um ihr Überleben kämpfen“, sagte ein Unternehmenssprecher.“

„Unser vorrangiges Ziel ist es, einen Beitrag zur Bekämpfung der Bedrohung durch COVID-19 zu leisten. Auf lange Sicht möchten wir die Marke des Vertrauens für alle Arten von Gesundheitstests für den Heimgebrauch werden – und der Stresstest für das Unternehmen selbst wird ein entscheidendes Element auf diesem Weg sein.“

„Der plötzliche dringende Bedarf an Tests für das Coronavirus COVID-19 macht deutlich, wie wichtig der Zugang zu einfach durchzuführenden Tests ist. Wir werden dazu beitragen, dass die Ressourcen zur Bewältigung einer möglichen Rückkehr des Virus künftig zur Normalität werden.“

„Da die Technologie enorme Fortschritte macht und die Kosten sinken, ist es durchaus möglich, dass Tests für den Heimgebrauch sehr viel leichter zugänglich werden, und zwar sehr schnell.“

„Wir werden jetzt unsere COVID-19-Pläne beschleunigen. Wir haben bereits ein breites Angebot an Gentests für den Heimgebrauch in den Bereichen Ernährung, Krebs, Herz und Darm aufgebaut. Unser Ziel hat jedoch immer darin bestanden, eine wirklich umfassende Palette von Gesundheitstests für den Heimgebrauch anzubieten.“

„Es laufen bereits Versuche mit Schnelltestprodukten, und wir werden nach der besten Testlösung suchen, um sie unseren Kunden so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Selbst eine frühzeitige DNA-Sequenzierung kann durchaus in der Praxis des Hausarztes durchgeführt werden, anstatt auf kostspielige Technologie in Großlabors zurückzugreifen.“

Schnelltests für das Coronavirus COVID-19 werden derzeit von mehreren Firmen entwickelt, mit denen die QLU Gespräche über sofortige und längerfristige Partnerschaften führt. Auch wenn sich die einzelnen Tests unterscheiden, so gibt es doch einen gemeinsamen Ansatz. Dabei wird nach den Antikörpern gesucht, die Indikatoren für das Virus sind. Die Tests verwenden einen Lateral-Flow-Immunoassay zum qualitativen Nachweis von IgG- und IgM-Antikörpern des neuartigen Coronavirus in humanem Serum, Plasma oder Vollblut in vitro.

