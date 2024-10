Harvest Hunt 2024 – Influencer Challenge begeistert für nachhaltige Landwirtschaft

Die HarvestHunt 2024 von Eure Landwirte – Echt Grün e.V. stärkte durch eine Influencer-Challenge die Verbindung zwischen Landwirten und Verbrauchern und betont die Bedeutung regionaler Landwirtschaft.

Hannover, Oktober 2024 – Die Initiative Eure Landwirte – Echt grün e. V. setzte mit der diesjährigen HarvestHunt 2024 neue Maßstäbe für innovative Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft. Austragungsort der spannenden Influencer Challenge war der Hof Alswede in Gehrde, eine Gemeinde innerhalb der Samtgemeinde Bersenbrück im Norden des niedersächsischen Landkreises Osnabrück. Hier gelang es, die Verbindung zwischen Landwirten und Verbrauchern spielerisch und unterhaltsam zu stärken. Das Ziel: Die Bedeutung regionaler Landwirtschaft und nachhaltiger Produktion ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

Drei Influencer-Teams, darunter bekannte Namen wie #CanDerKoch, #FabiUndPhil, und #Nicollissimo, nahmen am Wettbewerb teil. Die Influencer mussten verschiedene landwirtschaftliche Aufgaben meistern, darunter Erntearbeiten und Quizfragen zu Ackerbau und Viehzucht. Eine zentrale Aktivität war die „RezepTour“, eine Art Schnitzeljagd, auf der die Teams saisonale Zutaten ernten und anschließend zusammen mit erspielten Lebensmitteln aus dem Hofladen Alswede in einer Bauernpfanne zubereiteten. Die Challenge verfolgte das Ziel, die Bedeutung regionaler und saisonaler Lebensmittel hervorzuheben und das Verständnis für die harte Arbeit der Landwirte zu fördern.

Can der Koch konnte sich am Ende durchsetzen und die Challenge für sich entscheiden. Seine kreative Herangehensweise und sein Engagement in der Zubereitung des Gerichts überzeugten die Jury aus Landwirtschaft und Politik.

„Mit der HarvestHunt wollten wir zeigen, dass Landwirtschaft spannend, modern und nahbar ist,“ betonte Henrik Lübben, Vorstand von Eure Landwirte – Echt Grün e. V.. „Es geht uns darum, die Bedeutung regionaler Lebensmittel ins Rampenlicht zu stellen und dabei zu vermitteln, wie viel Arbeit und Wissen hinter jedem Produkt steckt, das auf unseren Tellern landet.“

Die HarvestHunt 2024 war nicht nur ein Highlight für die Influencer und ihre Communities, sondern sorgte auch für Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Die Challenge erreichte tausende Follower auf Plattformen wie YouTube und Instagram und brachte die Themen Nachhaltigkeit, Regionalität und Landwirtschaft auf moderne, unterhaltsame Weise an ein breites Publikum.

Mit dieser Aktion zeigt Eure Landwirte – Echt grün e. V. einmal mehr, wie wichtig es ist, den Dialog zwischen Erzeugern und Verbrauchern zu stärken und gleichzeitig jüngere Zielgruppen für landwirtschaftliche Themen zu begeistern.

Über Eure Landwirte – Echt grün e. V.:

Die Initiative Echt Grün – Eure Landwirte setzt sich für die Förderung und Kommunikation der Arbeit regionaler Landwirte in Niedersachsen ein. Ihr Ziel ist es, die Öffentlichkeit über nachhaltige und verantwortungsbewusste Landwirtschaft zu informieren und regionale Produkte zu stärken.

Die Landvolkverbände sind die Interessenvertretung der niedersächsischen Landwirtschaft und setzen sich gegenüber Politik, Gesellschaft und Wissenschaft für die Anliegen der Landwirte ein. Seit 2015 bündeln siebzehn Kreislandvolkverbände ihre Image- und Öffentlichkeitsarbeit unter der Kampagne „Echt Grün – Eure Landwirte“. Als Sprachrohr des zweitgrößten Wirtschaftsfaktors Niedersachsens engagieren sie sich dafür, die Landwirtschaft nachhaltig, verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert zu gestalten.

Mit über 50 Millionen Kontakten in sozialen Medien und bei Veranstaltungen vor Ort kommen die Landvolkverbände in direkten Dialog mit den Bürgern, sowohl in den Städten als auch auf dem Land. Im Rahmen der Roadshow, die ab April 2023 alle Mitglieds-Landkreise besucht, wird über moderne Landwirtschaft, nachhaltige Lösungen und Innovationen informiert.

Pressekontakt:

Eure Landwirte – Echt grün e. V.

Herr Christopher Schöne

Löninger Str. 66

49661 Cloppenburg

fon ..: 04471 965-266

email : schoene@eure-landwirte.de

