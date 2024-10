Die Welt verschlingt Kupfer

Ohne Kupfer gibt es keine Energiewende.

Zwar ist Kupfer an sich kein seltenes Metall und Spuren von Kupfer finden sich in fast allen Gesteinen. Auch besitzt es sehr gute Recyclingeigenschaften. Aber die Welt verschlingt immer mehr Kupfer. Und so ist es dauerhaft in Windrädern oder auch Elektrofahrzeugen verbaut. Kupfervorkommen gibt es in den Ozeanen und an Land noch einige, jedoch ist vieles davon nur theoretisch förderbar. Laut Prognosen soll der Kupferbedarf bis 2035 rund 50 Millionen Tonnen Kupfer pro Jahr betragen. Gefördert werden zurzeit aber nur rund 20 Millionen Tonnen jährlich.

Experten warnen daher vor einem nahenden Kupferdefizit. Kupfer kommt vor allem aus Chile, Peru, China und dem Kongo. Die zwei größten Kupferbergwerke weltweit sind in Chile gelegen. Der Kupfergehalt der chilenischen Minen beschränkt sich jedoch im Durchschnitt auf weniger als ein Prozent. Sinkende Erzgehalte sieht man überall. Neue Kupferminen wären notwendig, doch die Genehmigung und Erschließung einer neuen Mine dauert rund zehn bis 20 Jahre, im Durchschnitt vergehen 18 Jahre bis zum Produktionsstart. Zu den Kupferverbrauchern gehören neben Windkrafträdern und Elektrofahrzeugen auch Solaranlagen, ebenso die Modernisierung von Stromnetzen. Wie die Lage bei einem Stromausfall ist, müssen seit fast drei Tagen die etwa zehn Millionen Einwohner Kubas landesweit erleben. Auch Kriege wie der in der Ukraine sind Kupferverbraucher, denn die Produktion von Munition verbraucht Kupfer.

Es ist die weltweite Energiewende, die das Kupfer so wertvoll macht. Denn grüne Technologien brauchen deutlich mehr des rötlichen Metalls als herkömmliche Technologien. Und dabei handelt es sich um Bereiche, die noch wachsen. Mit einem Hebel auf den Kupferpreis sind Gesellschaften, die Kupfer besitzen, wie beispielsweise Mogotes Metals oder Meridian Mining ausgestattet.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – konzentriert sich auf Kupfer und Gold in Argentinien und Chile. Als besonders aussichtsreich gilt das Kuper-Projekt Filo Sur im Vicuña-Distrikt in Argentinien.

In Brasilien verfügt Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – über Minen, die Gold, Silber, Kupfer und Zink enthalten. Die Lagerstätte Cabaçal in Argentinien überzeugt mit einer sehr guten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -) und Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HEALWELL AI gibt strategische Investment- und Vermarktungsvereinbarung mit Abstractive Health zur Weiterentwicklung von KI-gestützten Lösungen für die klinische Dokumentation bekannt Harvest Hunt 2024 – Influencer Challenge begeistert für nachhaltige Landwirtschaft