Pilates für Anfänger – einfaches Training für Zuhause inklusive Bonus

Einfaches, effektives Pilates-Training für Frauen, die fit, glücklich und voller Energie sein wollen. Bonus – kostenloser Online Kurs für deine erste Woche mit Pilates!

Werde fit, stark, glücklich und fühl dich unterstützt … mit einem flexiblen und realistischen Pilates Training, dass Du von zu Hause aus machen kannst.

Du willst Dich endlich wieder wohl fühlen, wenn Du in den Spiegel schaust und wünschst Dir einen flacheren Bauch?

Du möchtest deinen Körper wieder straffen, Beine und Po in in Form bringen und endlich wieder in deine Klamotten passen?

Du hast keine Lust mehr, dein komplettes Leben an dein Fitnessstudio anzupassen und willst lieber bequem Zuhause trainieren?

Hast Du Rücken- oder Hüftschmerzen und möchtest endlich wieder schmerzfrei deinen Alltag bewältigen?

Mit diesem Buch hast Du endlich ein effektives Pilates Training, dass Du von zu Hause aus machen kannst! Du wirst Kraft aufbauen, deinen Körper straffen, deine Haltung verbessern, Stress abbauen, deine Energie steigern … ohne von den Öffnungszeiten eines Studios abhängig zu sein. Du wirst schon nach kurzer Zeit zahlreiche positive Veränderungen in deinem Körper und Geist feststellen!

Realistisch!

Kinder, Job, Haushalt – da bleibt wenig Zeit für Deine eigene Fitness. Trainiere wann und wo Du willst, unabhängig von Kurs-Plänen oder Öffnungszeiten.

Einfach!

Speziell für Frauen entwickelt, die sich fit halten oder es wieder werden wollen, aber nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Du musst kein teures Equipment kaufen.

Resultate!

„Nach 10 Stunden spürst Du den Unterschied, nach 20 Stunden siehst Du den Unterschied, und nach 30 Stunden hast Du einen neuen Körper.“ – Joseph Pilates

Bist Du bereit, zu einer fitteren, stärkeren und glücklicheren Version deiner selbst zu werden?

Mehr Infos findest Du hier:

Was Du bekommst:

Bonus: Kostenloser Online Kurs für deine ersten 7 Tage mit Pilates

30 Bebilderte Übungen mit Schritt für Schritt Anleitung

Eine Anfänger Pilates-Routine für den ganzen Körper

Ein Kurzprogramm für den Rücken

Ein Kurzprogramm für den Bauch

Ein Kurzprogramm für Beine und Po

Was sollten Anfänger über Pilates wissen? Was gibt es zu beachten und welche Voraussetzungen werden benötigt?

Vorteile von Pilates

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marcel Hahn

Frau Jennifer Schwinkowski

Südstrasse 61

58285 Gevelsberg

Deutschland

fon ..: 01722823095

web ..: https://pilatesliebe.de

email : info@pilatesliebe.de

Als Expertin und Master-Trainerin für Pilates helfe ich dir mit meinem Buch und Online-Kursen dabei, Kraft aufzubauen, deinen Körper zu straffen, deine Haltung zu verbessern, Stress abzubauen und wieder voller Energie zu sein – und das alles von zu Hause aus – zu jeder Zeit.

