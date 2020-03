ELA Gastronomiepavillon im Tiergarten Nürnberg

Ein ELA Imbisspavillon versorgt die Besucher mit kleinen Snacks und Getränken. Denn der kleine Appetit kommt bestimmt.

Der Tiergarten Nürnberg zählt mit seiner weitläufigen Waldparkanlage, den zerklüfteten Felsformationen aus rotem Sandstein, jahrhundertealten Bäumen sowie idyllischen Auen- und Weiherlandschaften zu den schönsten zoologischen Gärten Europas. Doch so faszinierend Steinböcke, Löwen, Tiger und Eisbären in dieser beeindruckenden Kulisse auch sind – der kleine Appetit kommt bei den Besuchern bestimmt. Für diesen Fall betreibt Matthias Stielfried mit der „Grünen Oase“ die Gastronomie im Tiergarten. Dazu dient ihm ein ELA Verkaufspavillon für sein Angebot an Getränken, Eis und Pizza.

Die ELA-Lösung besteht aus zwei fabrikneuen 20 Fuß ELA Premiumcontainern und einem ebenfalls neuen 10 Fuß ELA Premiumcontainer. Auf 45 Quadratmetern Fläche sind Pizzaöfen, Edelstahl-Arbeitsplatten, eine Spülmaschine, ein Chrom-Nickel Handwasch- und Ausgussbecken und diverse Ablagen untergebracht. „ELA Container hat meine Wünsche genau berücksichtigt, zielgenau geplant und zeitgerecht geliefert“, sagt Inhaber Matthias Stielfried.

Als Speisenausgabe dienen großflächige Kunststoff-Schiebefenster, die nachts per Außenrolladen gesichert werden. Die Klimatisierung übernimmt eine sogenannte Split-Klimaanlage, die sowohl Kühlen als auch Heizen kann. Eine Besonderheit bei der Elektroinstallation sind Sicherungsautomaten für die Pizzaöfen.

Um der natürlichen Umgebung des Tiergartens gerecht zu werden ließ Stielfried die Anlage außen bauseitig mit Holz verkleiden. „Auch bei diesem Projekt haben wir die Raummodule für die Langzeitnutzung mit eigenen LKW angeliefert, durch unsere Spezialisten vor Ort montiert und schlüsselfertig an den Kunden übergeben“, sagt Harald Denk, Niederlassungsleiter ELA Billigheim. Die Kooperation mit dem Kunden sei sehr angenehm und konstruktiv gewesen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Der emsländische Familienbetrieb ELA hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 35.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Räumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 70 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 15 Standorten und über 900 Mitarbeitern, darunter 40 mobile Fachberater, weltweit vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Den jeweiligen ELA Ansprechpartner findet man auf der Website www.container.de.

Pressekontakt:

ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuer Gel Topper für Welcon Boxspringbett