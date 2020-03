Neuer Gel Topper für Welcon Boxspringbett

Zwei von drei Kunden kaufen mittlerweile ihr Welcon Boxspringbett mit dem neuen Gel Topper ErgoGEL

Das Boxspringbett Rockstar aus dem Hause Welcon erfreut sich seit der Markteinführung im Jahr 2013 nach wie vor immer größerer Beliebtheit. Der Giesener Versandhändler hat in den letzten Jahren ständig an der Weiterentwicklung dieses ausgefeilten Schlafsystems gearbeitet und das Boxspringbett Rockstar regelmäßig um neue und innovative Optionen erweitert.

Nach der Einführung von Optionen für Welcon Boxspringbetten wie elektrischer Verstellung, Schwebeoptik, zweifacher thermischer Vergütung der Tonnentaschenfedern und Erhöhung der Anzahl der Federn auf 312 Federn pro Quadratmeter kommt jetzt mit der geschützten Marke ErgoGEL ® ein neuer Topper für das Boxspringbett Rockstar auf den Markt.

ErgoGEL ® soll für einen nie dagewesenen Schlafkomfort sorgen. Während des Schäumungsprozesses wird Gel in den Kaltschaum integriert. Das Ergebnis ist ein offenzelliger Gelschaum für ein Schlaferlebnis der Extraklasse.

ErgoGEL ® ist federleicht und bietet ein natürliches Gleichgewicht aus sanfter Entlastung und gleichzeitiger optimaler Stützung des Schlafenden.

ErgoGEL ® ist supersoft und besitzt alle Eigenschaften für eine sanfte und optimale Druckentlastung. Diese fördert einen tiefen Schlaf und die schnelle Regeneration des Körpers, da ein Abdrücken der Kapillaren durch ErgoGEL ® verhindert wird.

ErgoGEL ® bietet mit seiner offenzelligen Struktur die Grundlage für einen nahezu perfekten Körpertemperaturausgleich. Effizienter Abtransport von Feuchtigkeit und eine hohe Luftzirkulation sorgen für ein angenehmes und frisches Schlafgefühl im Sommer wie im Winter.

Während die 6cm Variante aus 100% ErgoGEL ® besteht, hat man bei der 9cm Variante einen weiteren Vorteil: Hier handelt es sich um einen Wendetopper mit 50% ErgoGEL ® und 50% Kaltschaum und es lässt sich durch das Wenden des Toppers ein unterschiedliches Liegegefühl erzeugen.

Weiterführende Informationen zum ErgoGEL ® Topper:

https://www.boxspringbettenshop24.de/boxspringbett-konfiguration/topper/

Erhältlich ist der ErgoGEL ® Topper in den Größen 90×200, 90×210, 90×220, 100×200, 100×210, 100×220, 120×200, 120×210, 120×220, 140×200, 140×210, 140×220, 150×200, 150×210, 150×220, 160×200, 160×210, 160×220, 180×200, 180×210, 180×220, 200×200, 200×210, 200×220, 210×200, 210×210, 210×220, 220×200, 220×210 und 220×220 sowie in maßgefertigter Übergröße.

Welcon Boxspringbetten werden frei Bordsetinkante in die folgenden Regionen geliefert:

Aachen, Aalen, Albstadt, Aschaffenburg, Augsburg, Aurich, Bad-Segeberg, Baden-Baden, Bad Homburg, Bad Kreuznach, Bad Nauheim, Bamberg, Bautzen, Bayreuth, Bergisch-Gladbach, Berlin, Bingen, Bitburg, Bielefeld, Böblingen, Bochum, Bonn, Bottrop, Brandenburg, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Celle, Chemnitz, Coburg, Cottbus, Crailsheim, Cuxhaven, Darmstadt, Deggendorf, Delmenhorst, Dessau, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Eisenach, Emden, Erfurt, Erlangen, Essen, Esslingen, Euskirchen, Flensburg, Forchheim, Forst, Frankenthal, Frankfurt (Oder), Frankfurt-Eckenheim, Frankfurt, Freiburg, Freudenstadt, Friedrichshafen, Fulda, Fürth, Garmisch-Partenkirchen, Gelsenkirchen, Gera, Gießen, Göttingen, Greifswald, Hagen, Halle, Hamburg, Hameln, Hamm, Hanau, Hannover, Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn, Herne, Herrenberg, Hildesheim, Homburg, Hof, Hunsrück, Ingelheim, Ingolstadt, Iserlohn, Jena, Kaiserslautern, Karlsfeld, Karlsruhe, Kassel, Kempten, Kiel, Kleve, Koblenz, Köln, Konstanz, Krefeld, Landau, Landshut, Leipzig, Leverkusen, Limburg, Lippstadt, Linz, Lübeck, Lüdenscheid, Ludwigsburg, Ludwigshafen, Lüneburg, Magdeburg, Mannheim, Marburg, Mayen, Memmingen, Minden, Moers, Mönchengladbach, Muelheim adR, München, Münster, Neubrandenburg, Neu-Isenburg, Neumarkt/Nbg., Neunkirchen, Neuss, Neustadt, Neuwied, Nordhorn, Nürnberg, Nürnberg, Oberhausen, Oelde, Offenbach, Offenburg, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Passau, Pforzheim, Plauen, Potsdam, Ravensburg, Recklinghausen, Regensburg, Remscheid, Reutlingen, Rheine, Rodgau, Rosenheim, Rostock, Saalfeld, Saarbrücken, Saarlouis, Salzgitter, Schleswig, Schwabach, Schwandorf, Schweinfurt, Schwerin, Siegburg, Siegen, Sigmaringen, Sindelfingen, Sinsheim, Speyer, Solingen, Starnberg, Straubing, Stralsund, Stuttgart, Suhl, Tegernsee, Traunstein, Trier, Trittau/Mölln, Tübingen, Ulm, Unna, Villingen-Schwenningen, Waiblingen, Weiden, Weimar, Wesel, Wetzlar, Wiesbaden, Wissmar, Witten, Wolfsburg, Worms, Wupertal, Wuppertal, Würzburg, Wilhelmshaven und Zwickau. Desweiteren liefern wir derzeit Boxspringbetten auch kostengünstig nach Österreich und in die Schweiz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Welcon Europe Ltd. & Co. KG

Herr Stefan Iburg

Kampstr. 14

31180 Giesen

Deutschland

fon ..: 05121/779132

fax ..: 05121/779133

web ..: https://www.boxspringbettenshop24.de

email : info@welcon.de

Welcon Europe Ltd. & Co. KG ist spezialisiert auf den Verkauf und die Vermietung innovativer Wellness Produkte. Die wichtigsten Produkte sind Boxspringbetten der Eigenmarke Rockstar, Welcon, Keyton und Strässle Massagesessel und Relaxsessel, Infrarotkabinen der Hersteller b-intense und Physiotherm sowie Aqua Living Wasserfilter. Desweiteren ist das Unternehmen spezialisiert auf das Einrichten und das Bewirtschaften von Ruhezonen mit Massageautomaten in öffentlichen Einrichtungen wie Hotels, Kaufhäusern und Freizeiteinrichtungen.

Pressekontakt:

Welcon Europe Ltd. & Co. KG

Herr Stefan Iburg

Kampstr. 14

31180 Giesen

fon ..: 05121/779132

web ..: https://www.boxspringbettenshop24.de/kontakt/

email : info@welcon.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Unsere Zukunft