Christopher Bierbach, Fotograf aus Unna für moderne Familien- und Hochzeitsfotografie

Als Hochzeitsfotograf aus Unna begleite ich euren Ehrentag. Ihr stellt die Reportage individuell zusammen. Im Vorgespräch fokussieren wir persönliche Wünsche. Ich mache eure Augenblicke unvergessen.

Nichts besteht für die Ewigkeit? Doch gibt es etwas Schöneres, als unvergessliche Augenblicke als Fotograf aus Unna in Bildern festzuhalten? Ein Klick, ein Foto das in Erinnerung bleibt! Die eigene Familie wächst und damit auch der Wunsch, viele wundervolle Momente festzuhalten und sie mit den Kindern gemeinsam in Bildern wieder zu erleben. Wie oft sitzen wir zusammen, schauen uns Fotos an und sagen: „Weißt du noch…?“ Und so wächst aus einem Hobby eine Faszination, eine Leidenschaft, die ich gerne teilen möchte. Als Hochzeitsfotograf aus Unna sind Leidenschaft, Herz und Gefühl wichtige Zutaten. Ohne sie ist ein Bild nur ein Bild. Doch mit ihnen, werden aus Bildern Erinnerungen. In einem Fotoshooting mit eurem Partner oder eurer Familie halten wir zusammen besondere Augenblicke fest, die unvergessen bleiben. Egal woher ihr kommt, ich bin nicht nur Hochzeitsfotograf für den Raum Unna und Dortmund, sondern da, wo Ihr es Euch wünscht!

Vielleicht lernen wir uns im Vorfeld eurer Feierlichkeit bereits persönlich kennen oder vereinbaren ein Probeshooting?! Bei einem Treffen erzähle ich euch dann gerne mehr über meine Arbeit als Fotograf und was euch in einer Hochzeitsreportage alles erwartet. Die Möglichkeiten für euren individuellen Hochzeitstag sind vielfältig. Was erwartet ihr von mir als euer Hochzeitsfotograf aus Unna? Ich begleite euch gerne vom Styling beim Frisör und Getting Ready bis zum Anschneiden der Hochzeitstorte mit anschließender Party. Augenblicke und besondere Momente, die euch an diesem einzigartigen Tag wichtig sind, halte ich für euch fest. In unserem gemeinsamen Gespräch fokussieren wir eure persönlichen Herzensmomente, die euch wichtig sind. Habt ihr euch für ein Arrangement entschieden, konzentriert euch ganz auf euch, es ist euer Tag. Für alles weitere bin ich euer Hochzeitsfotograf und mache eure Augenblicke unvergessen.

Für viele Paare ist es ein außergewöhnlicher Wunsch, sich am Strand das Ja-Wort zu geben. Fotos von Paaren, die sich diesen Wunsch z.B. auf Langeoog an der Nordsee erfüllt haben, seht ihr in meiner Galerie auf der homepage www.augenblicke-gemeinsam-teilen.de. In meinen Blogs könnt ihr verschiedene Stories von Paaren lesen und darin stöbern und euch anregen und inspirieren lassen. Ich freue mich schon auf EURE Hochzeitsfotos…:-)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fotografie Christopher Bierbach

Herr Christopher Bierbach

Am Stuckenberg 22A

59427 Unna

Deutschland

fon ..: 0172/2858509

web ..: http://www.augenblicke-gemeinsam-teilen.de/

email : c.bierbach@icloud.com

Hinter dem Namen „Augenblicke-gemeinsam-teilen“ steht Christopher Bierbach. Er ist Hochzeitsfotograf aus Unna und begleitet Paare in seinen Reportagen den ganzen Tag. Vom Styling und getting ready, zur Trauung mit anschliessender Party. Moderne Familienfotografie, Bellyshooting und Familienfeiern gehören zudem zu seinen Tätigkeitsbereichen. Bei einem „Rundumsorglospaket“ bleiben keine Wünsche offen und dieser Fotograf aus Unna gestaltet eure Augenblicke für unvergessliche Erinnerungen.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Herzlich willkommen, Küssen verboten: Der Weg zurück zur Normalität