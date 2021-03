HolleGreat – Auftakt mit Fotoshooting & Zukunfts-Vision

Ein längst fälliges Fotoshooting ist der Auftakt zur Umsetzung einer geplanten Zukunfts-Vision.

Geisenfeld den 03.03.2021

Ein längst fälliges Fotoshooting ist der Auftakt zur Umsetzung einer geplanten Zukunfts-Vision. Nicht nur bedingt durch die Corona-Auswirkungen, sondern auch die Erkenntnisse der vorangegangenen Jahre lassen HolleGreat umdenken, um sich der zukünftigen Anforderungen anzupassen.

Das letzte Fotoshooting von Erwin Kopold ist jetzt beinahe schon 11 Jahr alt und es wurde höchste Zeit ein neues Fotoalbum zu starten. Die letzten 5 Jahre waren sehr turbulent, so dass es nicht möglich war sich auf eine neue Fotoserie einzulassen. HolleGreat ist nicht nur älter geworden, sondern wurde auch jahrelang vom Leben heftig mitgenommen, so dass Kopold beschloss einen neuen Abschnitt in seinem Leben entstehen zu lassen. Auch Corona und dessen schwer kalkulierbaren Auswirkungen machen es nicht leichter und eröffnen ein neues Kapitel.

So entwickelte und schrieb HolleGreat ein maßgeschneidertes Konzept über seine durchdachte und geplante musikalische Zukunft und schrieb ein Buch über Booking und Pressewesen, um es für seine eigene interne Anwendung zu nutzen. Zudem arbeitet Kopold an einer Neuformatierung seiner Begleitband und ist diesbezüglich aktuell noch auf der Suche nach einem E-Gitarristen und einem Klavierspieler. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, sind sehr viele Einzelschritte notwendig und dazu zählt auch ganz vorne dran eine neue Webseite, über die aber Erwin Kopold zu gegebener Zeit durch eine Crowdfunding-Kampagne auf diese Aktion aufmerksam machen wird.

Vorerst gilt es jedoch mit neuen Impressionen auf seiner bestehenden Homepage aufzuwarten. Denn das Fotoalbum auf der Homepage des Künstlers (Link zum Fotoalbum) ist eine der bestbesuchten Seiten und behauptet seinen Rang auf gleicher Ebene wie die News. Der Zufall war es, dass Kopold den Besitzer eines passenden Anwesens für ein Fotoshooting kennen lernte und noch in der gleichen Stunde den Zuschlag für Fotoaufnahmen erhielt. Ganz spontan und mit einer Selbstverständlichkeit gab auch beim Zusammentreffen dieser Runde eine Hobbyfotografin und langjährig Bekannte von Kopold, Ihre Zusage zum Fotografieren. Denn die Fotografie ist Ihr Hobby und da sich die Beiden schon seit Jahren sehr gut kennen, viel der Entschluss in dieser geselligen privaten Runde und Erwin Kopold erhielt die Zusicherung für ein zeitnahes Fotoshooting. Eingetroffen beim Anwesen zum vereinbarten Termin, ging es dann nach einer herzlichen Begrüßung mit Kaffee und Kuchen zur Auswahl und Besichtigung der verschiedenen Foto-Lokation. Nun konnte das Shooting beginnen und so entstanden die ersten Fotos im Freien, auf Feld und Flur, Wege und Wiesenebenen. Als Motiv für eine Fotoszene diente auch ein alter hölzerner Schaukelstuhl, eine selbst angefertigte Hollywoodschaukel, eine Harley Davidson und ein Oldtimer.

Als hervorragende Lokation erwies sich eine eingerichtete Biker-Loge des Besitzers und rundete das Fotoshooting ab. Denn hier entstand ganz spontan das best-resultierende Foto, das sofort ins Auge stach und HolleGreat den Entschluss fasste, dieses Foto als Poster zu veröffentlichen und einen Ausschnitt daraus für seine neue Autogrammkarte zu verwenden. Über dieses Foto wird aber HolleGreat zu einem späteren Zeitpunkt noch genaueres dazu berichten und bekannt geben.

HolleGreat sieht einer aufgabenreichen und sinnvoll ausgefüllten Zukunft entgegen. Es bereitet Ihm viel Freude seine eigens geschriebene und komponierte Musik „Marke – Bavarian Country & Lifestyle“, zu veröffentlichen und an seine Fans und Interessenten zu vermitteln. (Link zur Website HolleGreat)

ENDE______________________________________

Link für Bilder zu Online-Medien und Print-Medien

Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich werde Sie auch weiterhin mit wichtigen Schlagzeilen informieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HolleGreat – Bavarian Country & Lifestyle

Herr Erwin Kopold

Hauptstraße 37a

85290 Geisenfeld – Ilmendorf

Deutschland

fon ..: 0171-1745047

fax ..: 08457-9363556

web ..: http://www.hollegreat.de

email : erwin@hollegreat.de

DAS UNTERNEHMEN „HOLLEGREAT“

„HolleGreat“ schreibt, interpretiert und produziert seine eigenen Lieder. Meist werden die Stücke in bayerischer Sprache gesungen und können guten Gewissens als „Bavarian Country“ bezeichnet werden. Gegründet wurde die Plattenfirma-Musikverlag am 16.09.2005 von Erwin Kopold und Franz Hagl als „HolleGreat GbR“. Im Zuge der Fortentwicklung rief Kopold am 18.11.2011 schließlich sein eigenes kleines Unternehmen „HolleGreat – Bavarian Country & Lifestyle“ ins Leben, um hier noch gezielter aktiv werden zu können.

DER MENSCH HINTER „HOLLEGREAT“

„HolleGreat“ ist Musiker und Unternehmer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, seine Marke in der Musikbranche zu etablieren. Dabei agiert er als Künstler, Songwriter, Musikverlag, Plattenfirma und Manager. Kooperationen mit Branchenpartnern und anderen Künstlern runden die Aktivitäten ab.

Pressekontakt:

HolleGreat – Bavarian Country & Lifestyle

Herr Erwin Kopold

Hauptstraße 37a

85290 Geisenfeld – Ilmendorf

fon ..: 0171-1745047

email : erwin@hollegreat.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Royal Helium gibt bekannt, dass Produktionstests an Climax-1 und Climax-2 im Gange sind Goldseek unterzeichnet Optionsvereinbarung für 100%ige Beteiligung am Projekt Beschefer (u.a. 55,63 g/t Gold auf 5,57 m)