Liv im Lügenland – Gesellschaftskritischer Roman

Holger Kiefers Protagonistin ist in „Liv im Lügenland“ auf der Suche nach einem Land, das nicht voller Lügen und Ungerechtigkeiten steckt.

Liv Rugel ist eine alleinstehende, kinderlose, einundvierzigjährige Frau. Sie begibt sich in diesem interessanten Roman mit Lumlee, einem Jack-Russell-Terrier, auf eine Wanderung durch verschiedene Länder, deren Namen in Realität nicht existieren, welche die Leser jedoch an reale Länder erinnern. Sie begegnet im Verlauf ihrer Reise einzelnen Menschen und Bevölkerungen, die sich durch bestimmte Lügen und Ungerechtigkeiten auszeichnen. Nachdem Liv und Lumlee immer wieder weiterziehen, weil sie in diesen Ländern nicht länger leben möchten, erreichen sie endlich ein Land, in dem sie sich wohlfühlen und bleiben wollen.

Der Roman „Liv im Lügenland“ von Holger Kiefer ist Gesellschaftskritik und Unterhaltung in einem und wird vor allem Leser, die gerne über die Welt und die Zustände darin nachdenken, ansprechen. Der Autor wurde 1967 in Niedersachsen geboren und lebt seit über zwanzig Jahren in Bayern. Er arbeitet freiberuflich und genießt seine Freiheiten, wozu u.a. die Freiheit, dann zu schreiben, wann er es will, gehört. Bei tredition ist auch sein anderer Roman „Endlich glücklich, endlich frei“ erschienen. In diesem geht es um ein kurzes, dramatisches Liebesverhältnisses eines 40 Jahre alten Mannes zu einer 15 Jährigen, welches zum Auslöser von vielen Fragen im Leben des Protagonisten wird.

„Liv im Lügenland" von Holger Kiefer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29400-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

