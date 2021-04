Die Geburtshelferin – Ein ungewöhnlicher Roman

Ein Kind wird in Edeltraud-Inga Karrers „Die Geburtshelferin“ bei seiner Geburt verflucht – doch wird es sein Leben lang damit zurecht müssen?

In diesem Roman leben zwei verschiedene Gemeinden: Die Diss eilen voller Ernst, Konzentration, Ruhelosigkeit und Hast durch den Tag. Die Jenns jedoch strahlen eine überirdische Ruhe und Gelassenheit aus. Sie arbeiten auch, sind aber niemals so außer Atem wie die Diss. Doch war dies immer so und wird es immer so bleiben? In diesem Roman soll dies untersucht werden. Es beginnt als Samuel bei seiner Geburt von einer bösen Frau verflucht wird, sodass er immer dann, wenn in seinem Geburtstag die sechs vorkommt, ein Verbrechen begehen muss. Seine Mutter sucht in ihrer Not Christoph auf, der Leiter der Gruppe ist, die sich Jenns nennt und der ihr helfen kann.

Es entwickelt sich in dem ungewöhnlichen Roman „Die Geburtshelferin“ von Edeltraud-Inga Karrer ein schrecklicher Kampf zwischen ihm und der bösartigen Hebamme, den er gewinnt. Die Jenns werden verfolgt und glauben an ihren Herrn, der sie beschützt. Doch sie erleiden eine furchtbare Niederlage, die sich überraschend als heroischer und übernatürlicher Sieg entpuppt. Die Leser nehmen mit Spannung an diesem Kampf teil und fühlen sich so, als seien sie selbst ein Teil dieser Welt.

„Die Geburtshelferin" von Edeltraud-Inga Karrer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23355-3 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

