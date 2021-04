Corona & zukünftige Pandemien – Gesellschaftskritisches Buch

Klara Dolphinson behandelt in „Corona & zukünftige Pandemien“ die Versäumnisse in der Covid-19-Pandemie.

Die Autorin geht in ihrem neusten Buch auf den Verlauf der Corona-Pandemie ein und beleuchtet die Maßnahmen zur Eindämmung sowie die Fehler der Politiker. Da man leichter schimpfen kann als Lösungen finden, hat sie sich auch Gedanken gemacht, was man besser machen könnte. Da es mehr als wahrscheinlich ist, dass es auch in Zukunft häufiger zu Pandemien kommen wird, auf Grund von Klimaerwärmung, Bevölkerungswachstum und Überhygiene hat sich die Autorin auch Konzepte für den Umgang mit Pandemien überlegt. Wie immer fordert die Autorin ihre Leser auf sich aktiv an der Problemlösung zu beteiligen und von den gewählten Volksvertretern gewaltlos funktionierende Lösungen einzufordern.

Trotz aller Kritik hat das Buch „Corona & zukünftige Pandemien“ von Klara Dolphinson einen hoffnungsvollen Ton, denn die Autorin hofft, dass die Politik ihren Aufgaben endlich nachkommt, aus der Corona-Krise lernt und das Vertrauen der Menschen wieder gewinnen kann. Sie hofft zudem jeden einzelnen Leser mal zum

Nachdenken gebracht zu haben, ob er/sie was dazu beitragen kann, dass die nächste Pandemie nicht in so einer Katastrophe endet.

