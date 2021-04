Vampiluna – Abenteuerliche Geschichten für Mädchen

Maren Jaenicke liefert jungen Lesern in „Vampiluna“ drei liebevoll-witzige Geschichten in einem Band.

Vampiluna und ihre Freundinnen leben glücklich und zufrieden ihren gruftigen Vampiralltag bis eines Nachts ein paar freche Fremde im Funzelwald auftauchen und alles durcheinanderbringen. Ihr Leben ist danach nie wieder wie zuvor – aber ein Nachteil ist dies nicht unbedingt, wie auch die Leser bald herausfinden werden. Im ersten Buch in diesem spannenden Sammelband müssen sich die Mädchen allerhand einfallen lassen, um die neuen Nachbarn wieder los zu werden. Im zweiten Teil des Sammelbands geht es nach Transsilvanien in den Urlaub. Zusammen mit den Protagonistinnen lernen die Leser dabei einige interessante Dinge über dieses faszinierende Land. Im letzten und dritten Teil des Buchs lernen die Vampir-Mädchen, dass Menschen gar nicht so gefährlich sind, wie gedacht.

Die drei liebevoll-witzigen Geschichten in dem Buch „Vampiluna“ von Maren Jaenicke eignen sich perfekt, aber nicht nur, für Leseanfänger, die gerne in die Welt der Bücher eintauchen möchten oder von ihren Eltern zum Lesen motiviert werden sollen. Mit Büchern dieser Art können Erwachsene Kindern beweisen, dass das Lesen sehr viel Spaß macht und eine tolle Alternative zu anderen Dingen, wie z.B. Fernsehen, ist. Die Autorin ist die Mutter von zwei Mädchen. Sie schreibt und illustriert seit Jahren leidenschaftlich gern Geschichten für Kinder. Dabei handeln diese stets von dem, was Kinder im Vorlese- und Grundschulalter bewegt.

„Vampiluna" von Maren Jaenicke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23246-4 zu bestellen.

