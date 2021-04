…hier können Sie aber nicht parken! – Aus dem Leben eines freischaffenden Musikers

Benny Mokross erlaubt den Lesern in „…hier können Sie aber nicht parken!“ einen Einblick in das ungewöhnliche Leben eines Profimusikers.

Das Leben als Profimusiker ist interessant, aber es ist wahrscheinlich ganz anders, als es sich die meisten Menschen so vorstellen. Viele Menschen denken dabei an Glamour und Groupies, Champagner und ausschweifende Aftershow-Parties, doch im echten Alltag hat der Musiker oft mit ganz banalen und oft skurrilen Situationen zu kämpfen. In diesem Buch werden eben diese teilweise unglaublichen Unwägbarkeiten in Geschichten aus 40 Jahren Bühnen(er)leben des Autors erzählt. Die Leser nehmen durch diese Geschichten an tatsächlich erlebten Begebenheiten zwischen Konzertarena und Bretterbühne hinter dem Hühnerstall teil. Er war zudem 1984 Geschäftsführer des mittlerweile ältesten Jazzclubs Deutschlands „Henkelmann“ in Iserlohn und leitete und moderierte 1990 bis 1995 das Musikmagazin „SZENE MK“ bei Radio MK. Mehr über die vielseitige Karriere des Autors können die Leser auf www.benny-mokross.de finden.

Wer neugierig auf das Leben als Profimusiker ist, der sollte sich auf jeden Fall „…hier können Sie aber nicht parken!“ von Benny Mokross zu Gemüte ziehen, denn die Wahrheit hat nur selten etwas mit den Vorstellungen der breiten Bevölkerung zu tun. Das Hauptbetätigungsfeld des Autors ist Jazz und Weltmusik. Als gefragter Allround-Sideman hat er bis zum Jahre 2020 fast 3.000 Konzerte gespielt und ist auf über 60 LPs/CDs/DVDs zu hören.

„…hier können Sie aber nicht parken!" von Benny Mokross ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20436-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

