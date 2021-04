Aufgewachsen im Berliner Wedding – Erinnerungen an eine Kindheit in Berlin

Thomas Graminsky blickt in „Aufgewachsen im Berliner Wedding“ auf seine Kindheit zurück und zeigt, wie anders damals alles war.

Die Leser tauchen in diesem autobiografischen Buch in einer Kindheit ohne Smartphones und Playstations ein. Als der Autor aufwuchs war alles noch ein wenig anders. Angefangen bei Omas herrlichen Kartoffelpuffern, über das Milch holen in einem Kuhstall auf einem Weddinger Hinterhof und einem Nachmittag auf dem Polizeirevier in „Untersuchungshaft“, spannt sich der Bogen dieser Geschichten bis hin zur Frau ohne Rock in einer Weddinger Eckkneipe. Enge Straßen, Mietskasernen und ratternde Straßenbahnen prägten das Straßenbild mit grauen Fassaden der Häuser. Die Ofenheizungen gaben den speziellen Geruch dazu. Die Kindheit und das Erwachsenwerden leben in diesen Geschichten und zeigen den Lesern, wie es damals aussah – und dass früher nicht alles schlechter und langweiliger war, oft ganz im Gegenteil.

Insbesondere die Erinnerung an die Großeltern, die Eltern und die Freunde aus dieser Zeit machen die Erzählungen in dem Buch „Aufgewachsen im Berliner Wedding“ von Thomas Graminsky aus. Es gab kaum Autos auf den Straßen und so jeden Tag die Möglichkeit beim Spielen das Leben ohne Angst zu entdecken. Der Autor wurde 1954 in Berlin geboren und arbeitete achtunddreißig Jahre beim Zollfahndungsamt Berlin (später Berlin-Bandenburg) als Ermittler. Schon als Junge begeisterte er sich fürs Lesen und Musikhören und entwickelte schnell zahlreiche Interessen, die zu Hobbys wurden. Als 2018 der Ruhestand lauerte, kam der Gedanke auf Berlin zu verlassen. Und tatsächlich – für einen Ur-Berliner eigentlich unvorstellbar – siedelte er 2020 mit seiner Frau ins Wendland um.

„Aufgewachsen im Berliner Wedding" von Thomas Graminsky ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24981-3 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

