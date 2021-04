Termin- und Fristenkalender 2022 – für einen Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin

Das Hemili-Haus präsentiert mit dem „Termin- und Fristenkalender 2022 – für einen Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin“ eine praktische Hilfe für den Alltag von Rechtsanwälten.

Dieser neue Kalender ist optimal für den Arbeitsablauf von Rechtsanwälten ausgelegt. Dabei steht den Rechtsanwälten eine gesamte Seite für Fristen und eine Seite für Termine pro Tag zur Verfügung. Der Kalender ist praxisorientiert und hat zur besseren Übersicht ein Feld zur Markierung, sollte eine Frist bereits verlängert worden sein. Damit haben Rechtsanwälte sofort einen besseren Überblick. Weiterhin ist ein Feld für die nochmalige Kontrolle vorhanden, so dass die Fristen von einer weiteren Kanzleikraft nochmals kontrolliert und abgezeichnet werden können. Auch für die Übermittlung der fristwahrenden Schriftstücke ist ein Feld vorhanden. Somit kann man am Tag des Fristablaufs auf einen Blick erkennen, welche Fristen bereits erledigt sind. Es können weiterhin das Aktenzeichen, die Bezeichnung der Angelegenheit und die Art der Frist notiert werden.

Der übersichtliche „Termin- und Fristenkalender 2022 – für einen Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin“ von Das Hemili-Haus beinhaltet alle Wochentage von Montag bis Sonntag und ist im Hardcover gestaltet. Weiterhin ist eine Extraseite für die Verjährung am Jahresende eingefügt mit entsprechender Vorfristseite am 01.12.2021, so dass hier vorausschauend gearbeitet werden kann. Die Seite mit den Besprechungs- und Gerichtsterminen hat ein Ankreuzfeld zur Markierung, wenn es eine neue Angelegenheit betrifft. Dies lässt den Rechtsanwalt sofort erkennen, dass hier ein neues Mandat erteilt wird. Weiterhin kann zum schnelleren Aktenfinden das entsprechende Aktenzeichen zum Termin eingetragen werden.

„Termin- und Fristenkalender 2022 – für einen Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin“ von Das Hemili-Haus ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25519-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

