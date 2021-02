Kontaktloses Parken

Schranke, Parkbügel & Co. mit smarter Steuerung

Vor Büros, Hotels, Arztpraxen oder Wohnimmobilien: Park- und Stellflächen sollen meist einem definierten Nutzerkreis zur Verfügung stehen. Um dies zu gewährleisten, kommen Schranken, Parkbügel und Poller zum Einsatz. Wie sie sich digital steuern und verwalten lassen, zeigt die Maibach VuS GmbH aus Gescher mit dem Parklio-System.

Die Suche nach einem Parkplatz ist nicht nur lästig, sie ist auch umweltschädlich. Sie kostet letztlich Zeit, Geld und Nerven. Smarte Parksysteme zur Verwaltung von öffentlichen Parkplatzflächen werden immer wieder gefordert, scheitern jedoch vielerorts an der Umsetzung.

Dabei lassen sich intelligente Systeme für teilöffentliche Bereiche vergleichsweise einfach installieren. So bietet Maibach VuS mit Parklio eine Lösung für unterschiedliche Parkplatzsperren an. Die systemeigenen Poller, Bügel und Schranken können dabei mit Parklio Gateway ortsunabhängig über das Internet gesteuert werden. Komfortabel per App lassen sich die eigenen Flächen öffnen – oder mit einem digitalen Schlüssel für andere bereitstellen. Dank der integrierten API-Schnittstelle können alle Produkte aus der Parklio-Reihe auch problemlos in bereits vorhandene Park- und Bezahlsysteme eingebunden werden.

Komfortabel in der Verwaltung und Nutzung

Insbesondere bei stark frequentierten Parkplätzen sorgt das System für ein einfaches Management. Freie Stellflächen sind klar erkennbar – eine Zuordnung für den nächsten Nutzer damit direkt über die App möglich. Parkrechte lassen sich von überall vergeben und somit ortsunabhängig verwalten. Alle Produktvarianten sind leicht zu installieren und zeichnen sich durch robuste, witterungsbeständige Materialkomponenten aus. Zugleich ist hoher Nutzerkomfort gewährleistet: So öffnen sich beispielsweise die Parkbügel ganz bequem über den digitalen Schlüssel – das lästige Aussteigen aus dem Auto entfällt. Die App benötigt zur Steuerung der Parkplatzsperre lediglich eine Bluetooth-Schnittstelle. Nach dem Verlassen des Parkplatzes schließt sich der Parkbügel automatisch.

Weitere Informationen zu smarten Parklösungen mit Parklio erhalten Interessierte direkt bei Maibach VuS – per Mail (info@maibach-vus.de), Telefon (02542 869 600) oder im Internet (www.maibach-vus.de).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maibach

Herr Benno Blömen

Schuckertstraße 13

48712 Gescher

Deutschland

fon ..: +49 2542 86960-0

web ..: http://www.maibach-vus.de

email : info@maibach-vus.de

Die MAIBACH VuS GmbH aus Gescher ist spezialisiert auf den Vertrieb von Systemen für Straßenausrüstung und Verkehrssicherheit sowie Umwelt- und Artenschutz. Darüber hinaus umfasst das Produktprogramm des Unternehmens Systeme zur videobasierten Baustellenbewachung und intelligente Parkplatzsperren beziehungsweise -bügel. Das MAIBACH VuS-Team versteht sich als lösungsorientierter Partner mit weitreichenden Erfahrungen in Sachen Produktkonzeption, Logistik und Service. Neben dem umfangreichen Standardportfolio gestalten die Münsterländer immer wieder Innovationen mit, begleiten diese zur Marktreife und übernehmen den professionellen Vertrieb. Dabei arbeitet MAIBACH VuS schwerpunktmäßig im deutschen Bundesgebiet, betreut jedoch auch Projekte im benachbarten Ausland.

