Maibach VuS auf Wachstumskurs

Neuer Unternehmensstandort in Gescher

Sich weiterentwickeln und expandieren am neuen Firmenstandort: Seit Jahren ist die Maibach VuS GmbH starker Partner für Straßenausrüstung und Verkehrssicherheit. Auch hat das Unternehmen sich in den Bereichen Umwelt- und Artenschutz einen Namen gemacht. Hinzu kam 2011 ein videobasiertes Kamerasystem, das vor allem der Sicherung von Baustellen dient. Seit einiger Zeit vertreibt Maibach VuS zudem intelligente Parkplatzsperren. Mit dem erweiterten Produktportfolio ist auch die Mitarbeiterzahl und der Platzbedarf des Unternehmens deutlich gestiegen. Um Raum für zukünftiges Wachstum zu schaffen, zog der Vertriebsexperte nun in größere, repräsentativere Büroräumlichkeiten im münsterländischen Gescher.

Ein junges Team unter erfahrener Leitung mit einem innovativen Produktportfolio, das sukzessive erweitert wird: Diese Kombination hat Maibach VuS in den vergangenen Jahren zu Wachstum verholfen und bundesweit erfolgreich gemacht. Dabei profitieren die Vertriebsprofis auch von ihrem starken Namen im Bereich Straßenausrüstungen – wie Leitpfosten, Blendschutzanlagen für Autobahnen und Schnellstraßen oder Schneefangzäune für den Winterdienst. „Auch beim Vertrieb technisch ausgereifter Amphibienschutzanlagen und wirkungsvoller Leiteinrichtungen für den Umwelt- und Artenschutz haben wir eine führende Position inne“, erklärt Benno Blömen, Geschäftsführer von Maibach VuS. Dass das Unternehmen zudem besonderes Gespür für lösungsorientierte Produktneuheiten besitzt, hat das Team in den vergangen Jahren mit der Etablierung eines kamerabasierten Bewachungssystems für Baustellen bewiesen. Immer wieder begleitet Maibach VuS Innovationen von der Entwicklung bis zur Marktreife, um diese dann in Deutschland sowie im benachbarten Ausland erfolgreich auf den relevanten Märkten zu platzieren. So wurde das Produktportfolio unlängst durch den smarten Parkplatzbügel „Parklio“ ergänzt. Er schützt öffentliche und private Flächen effektiv vor Fremdparkern. „Um auch weiterhin wachsen zu können, haben wir nun einen neuen Standort in Gescher bezogen. Moderne und helle Arbeitsplätze sind die Basis – der zusätzliche Platz schafft aber auch Raum für neue Ideen und kreative Ansätze“, erklärt Blömen. „Denn unser Produktportfolio ist seit jeher nicht statisch, sondern gerichtet auf die volatilen Anforderungen des Marktes. Wir haben hier den richtigen Riecher, um diese zu erkennen – und schaffen geeignete Strukturen für den Vertrieb“, so Blömen weiter. Ein zusätzlicher Pluspunkt der neuen Zentrale: die gute Anbindung an die A31, welche logistische Abläufe zusätzlich erleichtert – und den Standort für Kundenbesuche und Schulungen attraktiver macht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maibach

Herr Benno Blömen

Schuckertstraße 13

48712 Gescher

Deutschland

fon ..: +49 2542 86960-0

web ..: http://www.maibach-vus.de

email : info@maibach-vus.de

Die MAIBACH VuS GmbH aus Gescher ist spezialisiert auf den Vertrieb von Systemen für Straßenausrüstung und Verkehrssicherheit sowie Umwelt- und Artenschutz. Darüber hinaus umfasst das Produktprogramm des Unternehmens Systeme zur videobasierten Baustellenbewachung und intelligente Parkplatzsperren beziehungsweise -bügel. Das MAIBACH VuS-Team versteht sich als lösungsorientierter Partner mit weitreichenden Erfahrungen in Sachen Produktkonzeption, Logistik und Service. Neben dem umfangreichen Standardportfolio gestalten die Münsterländer immer wieder Innovationen mit, begleiten diese zur Marktreife und übernehmen den professionellen Vertrieb. Dabei arbeitet MAIBACH VuS schwerpunktmäßig im deutschen Bundesgebiet, betreut jedoch auch Projekte im benachbarten Ausland.

Pressekontakt:

Kommunikation2B

Herr Andre Wand

Westfalendamm 241

44141 Dortmund

fon ..: 023133049323

web ..: http://www.kommunikation2b.de

email : info@kommunikation2b.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Essentiell: Transparente Kommunikation zum Thema Impflicht